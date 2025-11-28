Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salomé Pradas accede a los juzgados antes de su declaración. IRENE MARSILLA

La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez

Nuria Ruiz dice que si la exconsellera quiere ir de nuevo al juzgado, pedirá la entrevista que ha otorgado a Salvados y que se emite este domingo

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:48

La jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana ha ofrecido a la periodista que comió con el todavía presidente de la Generalitat ... Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, y con la consellera de Interior por aquel entonces, Salomé Pradas, que vuelvan a declarar ante ella si expresan la voluntad de hacerlo. A Pradas, de hecho, le da un día para ello. Si la exconsellera acepta, además, Nuria Ruiz pedirá el vídeo de la entrevista que emitirá Salvados el próximo domingo.

