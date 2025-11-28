Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Pradas rechaza «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana
Pradas, junto a Argüeso, en una de sus salidas del Cecopi. Efe

Pradas sigue la ofensiva contra Mazón: «Hubiera sido importante que estuviera en el Cecopi con nosotros»

La exconsellera sostiene en una entrevista que le generó «gran dolor por las víctimas» que el expresidente no contestara a sus llamadas: «Quería informarle de todo; de Forata y de la decisión de mandar el Es Alert»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

La andanada de declaraciones que Salomé Pradas puede lanzar contra el expresidente Carlos Mazón en su entrevista de este domingo sigue cogiendo peso en las redes sociales. «Esa tarde, yo sí que quería trasladarle lo que estaba pasando. Evidentemente. Creía que si nos informaban de una posible rotura de la presa de Forata o que si íbamos a lanzar un Es Alert, que lo supiera el presidente de la Generalitat. Reflexionando después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí (en el Cecopi) con nosotros». Es una de las frases adelantadas en la red social X de la entrevista que emitirá La Sexta en el programa 'Salvados'.

En uno de los fragmentos del programa, la exconsellera (investigada en la causa junto al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso) responde a las preguntas del presentador, Gonzo, sobre varias llamadas efectuadas por Pradas a Mazón y no contestadas. Como las de las 19.10 horas.

Sobre esas 'llamadas canceladas', como aparece en el documento notarial que aportó Pradas sobre sus comunicaciones la tarde del 29 O, Mazón dijo en la comisión de investigación del Congreso que debía llevar «el móvil en la mochila». Que no oyó las llamadas. La exconsellera se sincera en la entrevista, incluso conteniendo las lagrimas, sobre lo que sintió al escuchar las palabras del expresidente. Silencio. Mirada al suelo. Un suspiro. Y sus palabras: «Me generó gran dolor. Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde».

«No le quería pedir opinión ni valoración. Nada paró el Es Alert por parte del señor Mazón. Porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono»

Pradas insiste en sus declaraciones que su intención era «informarle sobre todo». Insiste de nuevo en la crisis con Forata y el envío del mensaje masivo a la población, el Es Alert que finalmente llegó tarde (a las 20.11 horas) y mal formulado (sin avisos a los ciudadanos de buscar sitios altos). Pero rechaza que todo ese proceso y falta de comunicación retardara la alerta, algo que ya manifestó en su declaración ante la jueza de Catarroja. «No le quería pedir opinión ni valoración. Nada paró el Es Alert por parte del señor Mazón. Porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono».

Cabe recordar que amboas, Pradas y Mazón, hablaron durante unos segundos justo a las 20.10 horas. Justo un minuto antes de que se lanzara el tardío Es Alert a los vecinos de la provincia de Valencia.

