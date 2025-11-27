Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar» La exconsellera sostiene en una entrevista que el envío del Es Alert no se retrasó por no poder comunicar con el expresidente y asegura que no le vio «preocupado» al informarle de la inundación en Utiel

Arturo Checa Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:40 | Actualizado 18:59h.

«Me dijo que iba a hacer una remodelación del Consell y que tenía que salir. Le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar». Es una de las frases con la que la exconsellera Salomé Pradas, investigada por su gestión de la dana al frente del Cecopi, rompe su silencio tras más de un año sin hacer declaraciones. Lo hace con una entrevista que el programa 'Salvados' de La Sexta emite este domingo, en la que carga contra la actitud del expresidente tras comunicarle su salida del Gobierno valenciano.

En un avance del programa lanzado en internet por la cadena nacional, Pradas confiesa cómo «esperaba» que Mazón hubiera asistido antes de la hora en lo que lo hizo (20.28) al Cecopi. Eso sí, despeja otra duda que está sobre la mesa en torno al retraso y la cadena de decisiones que se siguió para enviar el mensaje Es Alert de aviso a toda la población. La alerta no se retrasó por la necesidad de comunicarlo antes o contar con la autorización del expresidente, según relata en la entrevista la investigada por la jueza de Catarroja.

«¿Lo vio preocupado?», es la pregunta que Gonzo, el presentador del programa, le lanza a la exconsellera cuando esta señala que informó en una llamada a Mazón sobre las «dificultades» que se estaban produciendo en Utiel. Pradas guarda unos segundos de silencio. Mira hacia otro lado con incomodidad. Y acaba soltando simplemente: «No»

La entrevista arroja ciertas contradicciones sobre lo que Pradas ha estado manifestando todo estos meses. Como ya informó LAS PROVINCIAS a finales del pasado mes de octubre, la exconsellera aclaró que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. Lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad, siempre referida al riesgo de rotura de la presa de Forata. Ese fue el principal foco de preocupación en aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.

Pradas, según consta en su registro de llamadas, trató de contactar dos veces con el presidente, pero no obtuvo respuesta. Fue posteriormente, a las 19.43 horas, cuando Mazón le devuelve la llamada. Los dos primeros intentos de Pradas se produjeron durante un periodo en el que el presidente no atendió el móvil. Fueron 37 minutos de supuesta desconexión.

La dirigente, en su declaración judicial, adelantó que informó al presidente de todo lo que acontecía en el Cecopi, pero luego precisó que esa información también incluía todo lo relativo al Es Alert.

Tampoco es nuevo el relato acerca de que Mazón conoció las «dificultades» de Utiel a las que se refiere Pradas en la entrevista. Como testificó el asesor y mano derecha del expresidente, José Manuel Cuenca, este miércoles ante la jueza, dos horas antes de que acabara la comida ya conoció la situación que se atravesaba en el interior de Valencia. El hecho de que no suspendiera el encuentro ya es prueba suficiente de que no le pareció preocupante, como indica Pradas en la entrevista de este domingo.