Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat en funciones, José Manuel Cuenca, avisó a Carlos Mazón de que «la situación se estaba complicando» ... en Utiel casi dos horas antes de que terminara su comida, a las 16.56 horas. El jefe del Consell le contestó «perfecto» y le dijo que se coordinaría con la consellera de Interior, Salomé Pradas, para ir al Cecopi «después». Es una de las principales revelaciones de la declaración de Cuenca ante la jueza de Catarroja, que ha empezado a las 9.30 horas de este miércoles.

En su declaración, Cuenca ha explicado que la intención siempre fue que Mazón acudiera a Utiel. Ha indicado que desde primera hora de la mañana el president dijo a su núcleo más cercano que estuvieran atentos por la alerta roja. A las 16.48 horas Cuenca habló con Pradas porque vio que se iba a convocar el Cecopi, y en esa llamada la consellera le dijo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba desplegada. A las 16.56 horas hay otra llamada en la que Cuenca le pregunta a Pradas si se puede acceder a Utiel. Ella le dice que no. Minutos después contacta con Mazón por WhatsApp y le dice que la situación en Utiel «se está complicando». El president le dice que perfecto y que ya se comunica con la consellera para ir después del Cecopi.

Cuenca también ha asegurado, en su calidad de organizador de la agenda del president, nunca se planteó que Mazón fuera al Cecopi. «Salomé nos tenía al corriente a través de comunicación especializada», ha dicho. La intención siempre fue que el president se desplazara a Utiel, pero la imposibilidad de hacerlo retrasó los planes. La jueza ha preguntado a Cuenca por una llamada de Pradas a las 18.25 horas. Él no se la coge y luego le devuelve la llamada, pero la consellera le dijo que iba a intervenir en el Cecopi Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que no podían hablar.

A las 19.41 horas Mazón llama a Cuenca. Él le dice que está intentando regresar a Valencia (pasó la noche en Carlet tras no poder subir desde Alzira). «Cuando llegues a Valencia te vas a l'Eliana, que yo me voy con (el asesor Josep) Lanuza y me voy a acercar a l'Eliana porque hay un problema gordo con el metro según me dice (el secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier) Sendra», asegura Cuenca que le dijo Mazón. La jueza también ha inquirido a Cuenca por una llamada de la directora general de la Secretaría del President, Pilar Montes, con Mazón, pero no ha sabido decir de qué hablaron. La intención de Cuenca era que Mazón fuera a Utiel a primera hora de la mañana del día siguiente.

Cuenca también ha desvelado que poco después de las 18 horas Pradas le escribe un WhatsApp (que no conserva porque este verano se cambió el móvil) en el que le pregunta por el confinamiento, que se estaban planteando en el Cecopi ante la posibilidad de que Forata colapsara. Eso ocurre «a las 18 y pico», según el relato del alto cargo ante la magistrada. «Desconozco la competencia de Salomé, si es nuestra o de la Delegación, yo soy periodista, así que la remito a Cayetano (García, secretario autonómico de Presidencia), que es la persona que jurídicamente le puede resolver la duda», ha indicado. Cuenca ha negado que hablara con ella del ES-Alert, y que tampoco lo hizo con Mazón. «La gestión de la emergencia es técnica, no es política, yo no podía hacer nada a ese nivel», ha dicho.

Desde las 9.30 se somete al interrogatorio de Nuria Ruiz Tobarra y las distintas partes, que intentarán rellenar los vacíos en la agenda del president Mazón en la tarde del 29 de octubre y descubrir por qué la consellera de Interior, Salomé Pradas, intentó contactar el entorno del jefe del Consell en las horas más críticas. Y es que hay varias llamadas de la exconsellera a Cuenca en esa jornada posteriores a que Mazón no le coja el teléfono: 13.19, 16.48 y 16.56 y 19.07 horas. Pradas también le llama a las 18.25 horas pero Cuenca no se lo coge y, posteriormente, ella sí consigue hablar con Mazón.

La declaración se produce menos de 24 horas después de que el juzgado desvele el precio del tíquet de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón por espacio de casi cuatro horas, a su salida del parking, lo que permite suponer que lo abandonó a las 19.47 horas. Persiste la duda de dónde estuvo el president entre las 18.45 y ese momento, aunque Vilaplana dijo que le acompañó al aparcamiento desde el restaurante.