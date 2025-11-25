El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

Ya se ha desvelado una de las grandes incógnitas de la tarde de la dana. Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de ... la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, salió del parking donde había estacionado su coche a las 19.47 horas. Así se desprende de los registros de pagos remitidos por el parking y de una providencia dictada este martes por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que dice que la comunicadora pagó 15,10 euros. Es la tarifa para cinco horas casi exactas, lo que coincide con la hora en que ella dice que entró al parking, en torno a las 14.45 horas. Así, Vilaplana habría tardado una hora en salir del aparcamiento desde que dejó el restaurante junto al president, que le acompañó.

Paralelamente a esa verificación, la jueza ha ordenado que se remita oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que haga lo propio y confirme esa hora de entrada y salida del coche. La salida de la periodista del parking llega cuatro minutos después de que Mazón devolviera una llamada a la consellera de Interior, Salomé Pradas. Eso ocurrió a las 19.43 horas y respondía a dos llamadas previas que le había hecho la máxima responsable del Cecopi y que no fueron atendidas, a las 19.10 y a las 19.36 horas, presuntamente durante el paseo de Mazón con Vilaplana hacia el aparcamiento.

Ruiz Tobarra también ha acordado requerir al Centro de Coordinación de Emergencias para que remita las grabaciones de las llamadas registradas en el sistema Coordcom el día de la dana entre un supervisor del teléfono 112 y un técnico de Emergencias u otro personal del propio Centro de coordinación de Emergencias.

La instructora ha decidido también que se cite como testigo a otra supervisora del 112, al tiempo que ordena al Instituto de Medicina Legal que informe sobre si la muerte de un hombre en su domicilio de Guadassuar el 30 de octubre de 2024 puede atribuirse a la dana, como ha solicitado su hija en una comparecencia judicial.