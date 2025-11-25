Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
Maribel Vilaplana al llegar al juzgado para declarar como testigo. EFE

El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro

La periodista entrega el tique del abono a la jueza, un gasto de 15,10 euros

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:40

Ya se ha desvelado una de las grandes incógnitas de la tarde de la dana. Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de ... la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, salió del parking donde había estacionado su coche a las 19.47 horas. Así se desprende de los registros de pagos remitidos por el parking y de una providencia dictada este martes por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que dice que la comunicadora pagó 15,10 euros. Es la tarifa para cinco horas casi exactas, lo que coincide con la hora en que ella dice que entró al parking, en torno a las 14.45 horas. Así, Vilaplana habría tardado una hora en salir del aparcamiento desde que dejó el restaurante junto al president, que le acompañó.

