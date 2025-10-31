Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

La consellera recuerda que llamó al presidente en dos ocasiones y luego este le respondió a las 19.43 horas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:35

Comenta

La exconsellera Salomé Pradas ha querido aclarar en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. Lo ... hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad siempre referida al riesgo de rotura de Forata.

