Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

La exconsellera Salomé Pradas ha querido aclarar en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. Lo ... hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad siempre referida al riesgo de rotura de Forata.

Pradas, según consta en su registro de llamadas, trató de contactar dos veces con el presidente, pero no obtuvo respuesta. Fue posteriormente, a las 19.43 horas, cuando Mazón le devuelve la llamada. Los dos primeros intentos de Pradas se produjeron durante un periodo en el que el presidente no atendió el móvil. Fueron 37 minutos.

La dirigente, en su declaración judicial, adelantó que informó al presidente de todo lo que acontecía en el Cecopi, pero es ahora cuando ha precisado que esa información también incluía todo lo relativo al Es Alert. Esto, no obstante, tampoco retrasó el envío, según indicó Pradas en sede judicial.

Pero resulta sorprendente que Mazón, en algunas de las entrevistas que concedió con motivo del 9 d'Octubre, por ejemplo a El Español, negó que conociera el envío del mensaje a la población. En la charla con LAS PROVINCIAS señaló que en ningún momento dio órdenes o indicaciones sobre las medidas que se iban a adoptar en la reunión de Emergencias. En este sí coincide con la exconsellera.