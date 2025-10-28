Faltan varios años para sentirnos más seguros por los barrancos y ríos Los expertos coinciden en que apenas se ha iniciado el plan de infraestructuras esenciales tras la dana

Paco Moreno Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 15:24 Comenta Compartir

Doce meses después de la trágica dana, una pregunta es obligada para la tranquilidad de los residentes, no sólo por los que viven en la zona ocupada el pasado 29 de octubre por la furia del agua, sino por todos los demás. ¿Estamos más seguros que entonces, justo antes de lo ocurrido? LAS PROVINCIAS ha formulado esta cuestión a media docena de expertos de reconocido prestigio y la respuesta casi unánime es desalentadora: No.

La Confederación Hidrográfica del Júcar aprobó poco después de esa fecha un total de 16 obras de emergencia en infraestructuras hidráulicas que suman 200 millones de euros. Buena parte de esta cantidad ya ha sido ejecutada, lo mismo que las cuantiosas partidas de la Generalitat, que en algunas zonas se ha dedicado también a construir escolleras en cauces de barrancos.

Aún así, no es suficiente y el motivo se debe a que el punto de partida era de muy atrás, mucho, respecto a las necesidades en la Comunitat para la seguridad de los vecinos. En todos los casos consultados, la respuesta es que los proyectos de mejora existen desde hace lustros, décadas mejor dicho, con lo que lo realizado estos doce meses es un «parche» para tratar de volver a la situación de entonces, que no es la adecuada para prevenir futuras inundaciones.

En estos doce meses se han vuelto cotidianos nombres de ríos y barrancos desconocidos para la mayor parte de la opinión pública. Poyo, Horteta, Pozalet o Saleta, así como Mijares, Magro, Sot o Juanes. Todos viejos conocidos de los ingenieros de Caminos y de los expertos en ingeniería hidráulica, prácticamente de la familia porque desde que fueron alumnos ya estudiaban soluciones para sus desbordamientos. «Mi profesor de tesis ya tenía una solución para la Saleta y yo tengo 73 años», dice Juan Bautista Marco respecto a la propuesta de Sancho Tello para domesticar el barranco que cruza Aldaia.

Ampliar Obras en el canal Júcar-Turia. LP «Echo en falta más consenso y coordinación» Javier Machí, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. LP «Echo en falta el consenso, una decisión clara de que hay que hacer las cosas. Los estudios ya están realizados y hay pocas diferencias sobre lo previsto», comenta el decano. «También echo en falta más coordinación. Aguas abajo de la presa de Forata, por ejemplo, el río se ha llevado muchos bancales y ha ampliado su cauce. Es el momento de deslindar». Este experto concluye que también echa en falta que «hayamos aprendido, parece que no lo hemos hecho. Se sabe muy bien por dónde fue el agua y la velocidad que cogió en las distintas zonas. Todo eso se sabe, lo que hay que hacer es trabajar rápidamente», concluye.

¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, se encoge de hombros y sonríe, igual que otro de sus compañeros ante la misma pregunta. «Eso hay que preguntarlo a los políticos», contesta el segundo, mientras que un tercero apunta a que la derogación del Plan Hidrológico Nacional fue la «puntilla» a las aspiraciones de este tipo de obras.

Ahora las cosas han cambiado, o por lo menos están en tránsito. Además de los 200 millones de las obras de emergencia, el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado un plan de 1.240 millones para obras a largo plazo que incluyen infraestructuras hidráulicas, reducción de los riesgos y apoyo a los ayuntamientos, entre otras cuestiones.

Pero el análisis y la pregunta corresponde a los últimos doce meses. Sobre eso, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Javier Machí, indica que todavía «somos vulnerables, no estamos tan desarrollados, necesitamos cooperación y que haya una gobernanza entre todos para resolver esos problemas».

Ampliar Nueva pasarela peatonal sobre el barranco de Chiva. LP «No estamos más seguros, esto es como una lotería» Vicent Esteban Chapapría, profesor honorario (UPV). LP «No estamos más seguros ni mucho menos, estas cosas se incrementan cada vez más y sólo hay que escuchar a especialistas como Félix Francés o Jorge Olcina. Hay que recordar lo ocurrido hace unas semanas con la última alerta roja. Cuando no es aquí succede en Gandia o Castellón. Esto es como una lotería de Navidad donde siempre jugamos al mismo número. El informe de la CEV marca unas obras estratégicas, de protección de áreas y actuaciones sobre cauces, son las evidentes, pero también son necesarias las referidas al transporte público porque los efectos se complican por la manera de vivir que tenemos».

El experto cita como caso algo poco conocido como fue la rotura del canal Júcar-Turia, que pudo ser reparado con una conexión de urgencia. En caso de haber roto en otra zona, asegura, la situación de Valencia y del área metropolitana habría sido «dramática», dado que con el caudal del Turia es imposible atender a la demanda de agua potable de toda la población. «Esa vulnerabilidad no la conocíamos, no éramos conscientes del peligro», asegura, ni el hecho de que haya centros de mayores «en zonas inundables, Llegará un momento en el que no le daremos importancia de nuevo. Falta información y formación en empresas y vecinos».

«Cuando decimos reconstruir si lo ponemos como REconstruir, hay que interpretar que es construir de cara al futuro, que sea más resiliente, que la construcción se haga pensando no en lo que se ha hecho mal, sino en aquello que debíamos haber hecho para que no hubiera habido tantos desaparecidos y daños», dice.

En su opinión, eso «no se ha hecho como debía hacerse, de lo que se ha reconstruido para reponer lo que se ha hecho mal todo no se ha hecho. No hay más que pasear por el Magro, Carlet o Algemesí, se ve claramente que no se ha podido reponer, el sistema está herido. Si vamos por la rambla del Poyo, el Pozalet, l'Horteta,... ya vemos cómo está» El experto lanza una advetencia: «Si viene una la mitad de la que sufrimos tendríamos un problema gordo, pienso que estamos peor que el año pasado».

Ampliar Barrera contra las inundaciones en un paso inferior de Aldaia. JOSÉ LUIS BORT «Hay gente que aún piensa que es mejor no hacer nada» Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenierosde Caminos, Canales y Puertos LP «Hay un tema esencial que no depende tanto de la polarización política actual y es constatar que no se ha hecho ninguna obra hidráulica los últimos años por un cambio de mentalidad. Hay gente que aún piensa que el hormigón es feo y no hay que hacer nada. Para mí eso ocurre desde 2004, cuando cambia el Gobierno tras los atentados del 11-M y se deroga el Plan Hidrológico Nacional. Pero no es un asunto de izquierdas o derechas, porque antes de eso el PSOEsí que hacía obras de este tipo como dijo hace poco Sáenz de Cosculluela, un ministro de Felipe González. Se hacían porque eran una labor de Estado».

«Lamentablemente no estamos más seguros», dice Vicent Esteban Chapapría, ingeniero de Caminos y profesor honorífico de la Universidad Politécnica de Valencia. Este experto, coordinador de un informe de la CEV sobre la reconstrucción, subraya que debe mirarse «todo lo que ha pasado este año de descoordinación entre administraciones; el plan de la Generalitat se ha tenido que externalizar incluso porque no tenemos los medios necesarios ni de lejos».

Destaca que parece que no hayamos «aprendido nada, las cosas siguen manga por hombro, unos peleándose contra los otros mientras todo sigue manga por hombro», para reclamar que se incida más en las defiencias en el transporte público metropolitano».

Federico Bonet, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, incide en una serie de cuestiones; «Desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué nos vamos a sentir más seguros que hace un año? ¿Hemos hecho más cosas, más infraestructuras? Mi impresión es que en realidad obras que nos pudieran defender de lo que nos ocurrió no se ha hecho nada, lo que se ha hecho es reponer todo lo que se destruyó pero alguna infraestructura no veo ninguna. Se han dado algunos pasos pero no se ha movido ni un ladrillo».

Ampliar Especatacular imagen desde la parte superior de la presa de Forata. LP «Estamos igual, sólo se ha reconstruido lo que había antes» Juan Bautista Marco, profesor de Ingeniería Hidráulica (UPV) LP «Estamos igual, lo único que se ha hecho es reconstruir lo que había. Entonces, no ha cambiado nada, nada esencial, se ha rehecho lo que había haciendo algún retoque en los cauces porque han cambiado o se ha caído un puente, pero las esenciales... El Plan Sur tardó doce años, con suerte lo de ahora serán seis o siete años, en cuanto a las importantes. Todas las previsiones de caudales se han caído por tierra y hay que recalcular todo. Es un dato más pero tan gordo que cambia muchos casos. También hay que decidir el nivel de prevención que queremos, y una vez definidas las obras priorizarlas y empezarlas a hacer poco a poco».

El experto distingue dos aspectos, las infraestructuras hidráulcas, las obras de defensa y otro es el tema de los avisos. «En los avisos hemos notado estos días que los avisos se multiplican y los colegios se cierran, hay más conciencia social. Han reclamado el SAT del Ebro, en ese aspecto soy un poco escéptico de su eficacia aquí. En cuanto a los avisos meteorológicos no tienen tanta precisión, no es culpa de Aemet, es el estado de la ciencia». Por último, comenta que los poíticos han aprendido la lección contraria a la necesidad de generar consensos. «Han polarizado para fidelizar a los suyos, de sus partidos».

Juan Bautista Marco, profesor de Ingeniería Hidráulica, se muestra muy escéptica con las obras pendientes y habla de su propio caso. «Hice el plan de la Vega Baja del Segura. Programé 17 obras, la mitad se las cargaron los ecologistas y casi la otra mitad la Generalitat, quedan tres y de esas se ha empezado una. Hace seis años de eso», dice con rotundidad.

Recuerda que todo está previsto en los planes y no se ejecutan, como el desvío de la Saleta al nuevo cauce con una conexión, o lo mismo desde el Poyo, para lo que se necesita profundizar el cauce a partir de La Torre. «Todo eso estaba previsto», subraya, y lo frenaron trabas ambientales.

Ampliar Construcción de un muro de defensa en el río Magro. LP «No se han atajado aún los motivos que provocaron la dana» Manuel Miñes, director gerente de la Cámara de Contratistas. LP «Diría que no tenemos motivos para sentirnos más seguros. Para esto deberían haberse atajado los motivos que provocaron la dana. Con los meteorológicos no se puede hacer nada, aunque sí que tengamos una anticipación en los avisos, tanto de Aemet como de la Confederación del Júcar, como la falta del SAT en este último caso o los escasos aparatos del SAIH repartidos en los barrancos. Sólo estamos en camino de que se mejore. Sobre las obras estructurales, salvo la conexión de la Saleta, que yo considero un parche, todo lo demás no se están poniendo en marcha y estamos hablando de que ya ha pasado un año desde las inundaciones».

«Las obras de emergencia han servido sobre todo para reponer la movilidad en los pueblos que se habían quedado aislados». El director gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, salva este aspecto y algunos pocos más del balance que hace de un año desde que ocurrió la dana y dio paso a la reconstrucción.

«Las obras de emergencia supone mucho dinero y están al 85% de ejecución, pero en la reconstrucción nadie ha movido ficha», añade. Considera fundamental que las obras de prevención se concentren aguas arriba. «Hay que atajar el mal en cabecera de los ríos y barancos», resume como la línea principal de trabajo. «Sea como sea, no puede esperar más que se sienten los resposables para ver lo que se tiene que hacer en cabecera. En caso contrario no se soluciona nada, al igual que se debe trabajar para que cada pueblo no haga su Plan General por separado. Hay muchos aspectos a mejorar en todos los niveles».

El catedrático de Ingeniería Hidráulica Félix Francés da por seguro que en la actualización del Patricova, la Generalitat tendrá en cuenta lo ocurrido hace un año, incluso en una nueva clasificación de las zonas dde riesgo como propuso hace tiempo. Una vez pasado el periodo de emergencia, considera que las prioridades en la zona afectada por la dana pasan por ejecutar todo lo previsto aprobado en 2012.

Ampliar Tramo del barranco de l'Horteta a su paso por Torrent. IRENE MARSILLA «No están las cosas terminadas, hay muchas empezadas» Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica (UPV) LP «No están las cosas terminadas, están muchas cosas empezadas pero hasta donde yo sé ha empezado la actualización para la protección en el Pozalet y Poyo, además de la conexión de la Saleta con el nuevo cauce. Todo lo demás se está actualizando. La Confederación ha lanzado dos contratos, uno del sistema de predicción, donde es posible que en el Poyo esté ya operativo. En el 112 estaban implantando en octubre de 2024 un nuevo sistema de información, Argos». Este año, la Administración «ha aprendido» a acelerar los proyectos, tanto la estatal como la autonómica, además de destacar cambios en el diseño de los puentes.

«En los dos planes que llevamos están esos proyectos. Antes de la Ley de la Huerta se hizo una expropiación. Ese plan ya está, lo que hay que hacer es actualizarlo y ejecutarlo». El resto de actuaciones, como mejorar el sistema de predicción y de la información, ya se está hace, lo mismo que la nueva cartografía, apunta este experto. «Se están haciendo cosas, aunque no esté todo listo en octubre. Pero no por correr se llega más temprano, a ver si por correr no se hacen las cosas con calidad», en referencia a los proyectos.