El jefe de gabinete de Mazón: «Nadie reclamó al presidente en el Cecopi»

José Manuel Cuenca ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Era la mano derecha del expresidente Carlos Mazón. ... Jefe de gabinete y máximo dirigente de la estrategia comunicativa de la sala de máquinas de Presidencia. Aquel día, el fatídico 29 de octubre de la dana, estuvo hasta cerca de las 14 horas en el Palau y luego se fue a Benigànim y, más tarde, a Xàtiva. Ambos desplazamiento por asuntos personales.

«La comida de trabajo la sugerí yo. Al igual que la de otros posibles candidatos a dirigir a À Punt. Había una serie de opciones para estar al frente de la televisión autonómica», indicó el alto cargo respecto a la comida del presidente con la periodista Maribel Vilaplana.

Mes Compromís incidió en el asunto de los escoltas. «Es habitual que les diga váyanse... Si luego tenía pensado ir al Palau», indicó en referencia a la marcha del personal de seguridad. «No recuerdo decirle a Pradas que no molestara al presidente», dijo en un primer término, aunque luego matizó estas palabras.

El intercambio dialéctico con la diputada Àgueda Micó ha sido intenso. «El presidente no estuvo ilocalizable. No se le reclamó en ningún sitio», intercedió Cuenca. En todo momento, el compareciente ha recordado que ya ha comparecido en el juzgado de la dana para explicar estas cuestiones.

Micó ha atacado al asesor popular por dos asuntos. Por un lado, ha mostrado una factura de una cafetería en la que una comida terminó con dos chupitos de whisky «que pagamos todos los valencianos». Y, a continuación, le ha preguntado por qué él y el propio Mazón cobran un plus de vivienda cuando ambos comparten piso.

El turno del PNV fue, sin duda, de menor intensidad. La diputada Idoia Sagastizabal reclamó que los comparecientes digan «la verdad». «Si hubiéramos sabido lo que al final ocurrió habríamos actuado de otra manera. Pero nadie lo sabía», recordó Cuenca. De hecho, subrayó que es la misma idea que han expresado en el juzgado, el presidente de la CHJ, Miguel Polo y el jefe de Aemet, José Ángel Núñez.

«Nunca supe que se estaba enviando un Es Alert», manifestó. Cuenca apuntó que ahora los valencianos lo que demandan es «seguridad». Y por eso, la necesidad de tener sistemas de vigilancia de los cauces como sucede en la Cuenca del Ebro. «La comisión debería dedicarse a eso», señaló.

Cuenca recordó que Mazón nunca estuvo incomunicado. «Estaba a la espera de una propuesta que iba a hacer yo para que fuera con la consellera Pradas a Utiel». Esto se tenía previsto hacerlo a última hora de aquel día o ya por la mañana. La magnitud de la tragedia llevó a cancelar la iniciativa. «Pensábamos que iban a caer 200 litros y fueron 700 litros por metro cuadrado». El asesor indicó en que la gestión de la emergencia no tuvo una directriz política.

El alto cargo del Consell ha comentado que no vio anoche la entrevista a Salomé Pradas. El diputado de EH cree que el programa ha situado a Cuenca «en el centro de la pista de baile». Cuenca ha señalado que ve «absolutamente normal» que le dijera a Pradas que le llamara a él en vez de al presidente. «Tiene todo el sentido del mundo; es lo que hacen los jefes de gabinete».

Cuenca ha recordado que un funcionario que le hizo el trasvase de información de su móvil anterior al nuevo le perdió parte de los datos, entre ellos los WhatsApp con Mazón, y otra documentación. «No los borré». El asesor ha insistido en numerosas ocasiones que nadie le reclamó la presencia de Mazón en el Cecopi y él ignora las particularidades de la gestión de una emergencia. «Usted debió transmitir de alguna manera esa perentoria urgencia», le ha reprochado el diputado.