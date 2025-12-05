Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de la Jefatura Superior. Vicente Martínez

Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia

El sospechoso ha quedado detenido como supuesto autor de un homicidio en grado de tentativa

A. G. R.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:42

Un hombre se ha entregado a primera hora de este jueves en la Jefatura Superior de Policía y ha confesado ser el autor de una agresión con un machete a un joven en el centro de Valencia. El ataque se produjo hace unas dos semanas. Pero ha sido ahora, siguiendo las indicaciones de su abogado, el penalista Manuel Esteban, cuando ha decidido colaborar con la Justicia.

El sospechoso, de nacionalidad española, ha quedado detenido. Se le imputa un homicidio en grado de tentativa, aunque la calificación es provisional y dependerá, finalmente, de la investigación judicial. Pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La víctima fue un joven rumano de 22 años de edad, que sufrió heridas muy graves al ser agredido con un machete en la calle Viana. El autor de la agresión se dio a la fuga en una motocicleta, según revelaron los testigos. Tras recibir el aviso de un apuñalamiento en plena calle, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y buscar al agresor. El herido presentaba varios machetazos en un brazo, una pierna y la espalda, según informaron fuentes médicas y policiales.

Cuando los sanitarios llegaron a la calle Viana, el joven estaba tendido en el suelo con el brazo ensangrentado y un torniquete que le hicieron con una prenda anudada y un destornillador. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las investigaciones, trabaja con la principal hipótesis de que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas

