David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca

David Serra no es nuevo en este negocio. Ni mucho menos. Los más veteranos lo recordarán por su etapa en la dirección del PP valenciano. Serra llegó a ser vicesecretario de Organización del PP valenciano en la época dorada, aquella en la que Francisco Camps encadenaba mayorías absolutas, decidía liderazgos nacionales en su partido y se asomaba como el barón regional más influyente con permiso de Madrid. Serra, como Ricardo Costa –entonces secretario general- contribuyeron a consolidar el PP valenciano como una organización unida, homogénea, con voz propia en la calle Génova. Ni que decir tiene que es la época anterior a Gürtel, el principio del fin.

Serra (Benissa, 1969) llegó a ser secretario autonómico de Deportes en el Consell de Camps. Abogado de profesión, educadísimo, con un fino sentido de humor y orador consolidado, bien relacionado con algunos de los más destacados cargos del PP de Valencia, pese a ser de la Marina, como Pérez Llorca, por cierto. Ex presidente de NNGG del PP, y por lo tanto, conocedor de todos los entresijos del partido, también de las desavenencias y de las eternas batallas entre Valencia y Alicante.

A Serra se le atribuye una destacada influencia en las decisiones y el criterio de Juanfran Pérez Llorca. El despacho de abogados en el que trabaja tiene la representación legal del Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca ha sido alcalde hasta su investidura como nuevo president. Se conocen más de veinte años y su relación de amistad trasciende del mero conocimiento como cargos del mismo partido. Se dice, y aún se dice poco, que una cosa es ser del PP y otra ser del PP y de la Marina, una forma propia de ser y de entender la política y la pertenencia al partido. Pérez Llorca ejemplifica como nadie ese estatus. Serra no le anda a la zaga. Siempre buenas formas, siempre educación y siempre habilidad en el regate corto. Y en ningún caso falta de inteligencia.

Al exdirigente popular, casado con la vicepresidenta segunda de la Mesa de Les Corts, Magda González de la Red, se le ha atribuido el diseño de la estrategia de Carlos Mazón en todo lo relacionado con la causa de la dana. Es probable que Serra se haya limitado a aportar opiniones cuando se le hayan pedido, pero lo cierto es que la idea de que el planteamiento del ya expresident en relación con la causa que instruye la jueza de Catarroja lo ha diseñado el también abogado está extendida. Mazón, como es sabido, dimitió como president de la Generalitat pero se ha negado a renunciar al acta de diputado. Se ha negado a eso y también a declarar ante la jueza a pesar de los ofrecimientos de ésta.

Con Pérez Llorca, aseguran algunas fuentes, esa influencia se mantiene. ElDiario.es publicaba este jueves que al ya president se le ha visto en alguna ocasión salir del despacho de Serra en Valencia. No existen, que se sepa, imagen alguna de esos encuentros. Sí es cierto que la mujer de Serra está considerada como una de las personas más cercanas a Pérez Llorca, que es la que controla el día a día de la acción del grupo parlamentario popular, y que por ese motivo parece más probable que el planteamiento del nuevo president de ofrecer al PSPV que recupere su espacio en la Mesa de Les Corts pase más por la salida de Alfredo Castelló que por la de ella misma.

A Serra se le atribuye también la propuesta del nuevo núcleo duro de Presidencia de la Generalitat, y en particular, los nombres de Henar Molinero, nueva secretaria autonómica de Presidencia, y Jacobo Navarro, secretario autonómico de Análisis. Ambos coincidieron en la sala de máquinas del Palau en esa época dorada de la Generalitat, con Camps al frente. A diferencia de con Ricardo Costa, con el que la relación se congeló durante el juicio de Gürtel, la relación de Serra con Camps no quedó tocada. Al ya conocido en algunos círculos como el «conseller número 12» del nuevo Gobierno valenciano –que tiene 11 carteras- se le atribuye incluso la propuesta de algunos nombres que forman parte del nuevo Consell, y también los de otros que, según estas fuentes, rechazaron la propuesta de Pérez Llorca de incorporarse su equipo.

Serra no puede regresar a la primera línea política después del juicio por la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008. Pero en ningún sitio pone que estar en la primera línea sea condición necesaria para influir. El exdirigente popular influye, lo ha hecho hasta ahora y es muy probable que lo siga haciendo. No es ajeno al entendimiento con la alcaldesa de Valencia ni a los guiños que se le han hecho desde el nuevo Consell.

