Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

La nueva sala de máquinas del Palau de la Generalitat, de la que Juanfran Pérez Llorca ha dado este miércoles algunas pinceladas, recupera a ... algunos veteranos de Presidencia de la Generalitat. De hecho, a dos de las personas que tuvieron un papel más protagonista en la segunda legislatura del Consell presidida por Francisco Camps. Henar Molinero será la nueva secretaria autonómica de Presidencia y Jacobo Navarro de Peralta asume la de Análisis. Con ellos dos, el nuevo secretario autonómico de Comunicación será Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Molinero y Navarro son dos viejos conocidos de presidencia de la Generalitat. La primera fue responsable de Coordinación y Organización de Presidencia del Consell con el Gobierno de Camps. Considerada la mano derecha del expresidente Camps, Molinero trabajó codo con codo con la añorada Ana Michavila, la que fuera todopoderosa directora de gabinete de Camps durante la primera legislatura. A Michavila, hermana del exministro José María Michavila, se le ha atribuido tradicionalmente buena parte de la responsabilidad en el éxito político de Camps en su primer mandato como president.

También se le ha señalado como la responsable de encapsular al entonces jefe del Consell, a modo de responsable del control de la agenda, las visitas y las reuniones que mantenía, y las que se decidía no mantener, del president de la Generalitat. Muchos ven en Molinero la intención de repetir un esquema similar con el nuevo jefe del Gobierno valenciano. Molinero es licenciada en Derecho por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster en Organización, Dirección de Empresas y Protocolo. Fue subdirectora de Análisis del President del Consell, hasta julio de 2009, y desde ese momento subdirectora de Organización desde esa fecha hasta el final de legislatura. Está casada con el presidente de Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra.

Molinero y Jacobo Redondo ya han trabajado juntos. De hecho, Redondo de Peralta sustituyó a Molinero como subdirector de Análisis en 2009. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y funcionario de carrera del Servicio de Estudios y Planificación de la Universidad Politécnica de Valencia, Navarro prestó servicios técnicos en la Conselleria de Territorio y Vivienda y en la de Empresa, Universidad y Ciencia. En 2007, se incorporó al gabinete del presidente de la Generalitat como asesor. En julio de 2012, el Consell presidido ya por Alberto Fabra relevaba a Redondo para situarle al frente de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva.

Molinero y Redondo forman parte de lo que tradicionalmente se ha conocido como el sector cristiano del PP valenciano, que tuvo al exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Juan Cotino como su representante más señalado. Molinero fue secretaria general del Encuentro Mundial de las Familias celebrado en 2006 en Valencia.

La tercera pata del Presidencia, la siempre sensible secretaría autonómica de Comunicación, será para Vicente Ordaz, hasta ahora al frente del consejo de À Punt y, antes de esa responsabilidad, desde 2011 hasta 2024, director de informativos en COPE Comunitat Valenciana. Periodista de prestigio, su llegada a la secretaría autonómica de Comunicación no sólo introducirá aire fresco en ese departamento. También obliga a Pérez Llorca buscar un relevo al frente del consejo de À Punt, uno de los frentes abiertos para el nuevo president.