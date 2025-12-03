Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Henar Molinero, en una imagen captada en 2006. LP

Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas

Henar Molinero y Jacobo Navarro, secretarios autonómicos de Presidencia y Análisis en el nuevo Consell

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:46

La nueva sala de máquinas del Palau de la Generalitat, de la que Juanfran Pérez Llorca ha dado este miércoles algunas pinceladas, recupera a ... algunos veteranos de Presidencia de la Generalitat. De hecho, a dos de las personas que tuvieron un papel más protagonista en la segunda legislatura del Consell presidida por Francisco Camps. Henar Molinero será la nueva secretaria autonómica de Presidencia y Jacobo Navarro de Peralta asume la de Análisis. Con ellos dos, el nuevo secretario autonómico de Comunicación será Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

