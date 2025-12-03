Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Merino y Mazón, en Les Corts. Rober Solsona/EP

Pérez Llorca marca distancias con Mazón al prescindir de Ruth Merino, apuesta personal del expresidente

La consellera de Hacienda, que perdió la portavocía tras la dana, sale del Gobierno valenciano

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:10

Comenta

Y, de repente, Ruth Merino desapareció. La remodelación del Consell de Pérez Llorca ha dejado fuera a la titular de Hacienda. La decisión, como ... todas las de la esfera política, permite múltiples interpretaciones. Una, quizá la más evidente, el nuevo presidente se desprende de una persona de la máxima confianza de Carlos Mazón, apuesta principal del líder alicantino al ficharla de Ciudadanos.

