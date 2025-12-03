Pérez Llorca marca distancias con Mazón al prescindir de Ruth Merino, apuesta personal del expresidente

Y, de repente, Ruth Merino desapareció. La remodelación del Consell de Pérez Llorca ha dejado fuera a la titular de Hacienda. La decisión, como ... todas las de la esfera política, permite múltiples interpretaciones. Una, quizá la más evidente, el nuevo presidente se desprende de una persona de la máxima confianza de Carlos Mazón, apuesta principal del líder alicantino al ficharla de Ciudadanos.

Merino comenzó a brillar en la política valenciana en 2019 de la mano de Toni Cantó, que este viernes presenta su programa de debate en À Punt. No sería mala entrevista. Merino hizo del discurso de crítica al bipartidismo prácticamente su bandera ideológica. Vivió -políticamente, se entiende- de asociar al PP con la corrupción, de la crítica a la financiación ilegal de los partidos y de que el PP y PSPV, en definitiva, representaban la «vergüenza de los valencianos». Ese mensaje duro y contundente, sin embargo, no le impidió amoldar sus pensamientos a la oferta -supuestamente irrechazable-que le puso Mazón sobre la mesa.

Así fue como tras regresar apenas unas semanas a su puesto de funcionaria de Hacienda se embarcó en las filas de los populares. Y no solo eso, la victoria de Mazón -un escenario que las encuestas ofrecían con muchas dudas- le dio entrada directa en el Consell. Tampoco en un puesto secundario o del segundo escalón, una entrada más humilde en el siempre complicado mundo de la política.

Toda una consellera de Hacienda y, además, de Administraciones Públicas y ya, para rematar, portavoz del Consell. No fueron pocas las voces en el PP que llamaron la atención acerca de la ascendencia de Merino sobre el líder popular cuando, además, procedía de otro partido.

La cara más amable del Gobierno valenciano, sin embargo, demostró falta de contundencia a la hora de defender el relato de la dana del presidente Mazón, tarea esta, por otra parte, nada sencilla. Es lo que tiene la política, la azote del PP en Les Corts se convertía ahora en su más firme defensora. Sin sonrojarse.

Merino sobrevivió a la reforma del Consell con la salida de Vox y eso que ya había demostrado algunas carencias. Pero Mazón la mantuvo y con idénticas competencias. La última reforma, obligada por la salida de Gan Pampols y limitada por la debilidad de Mazón, tampoco supuso cambios. Hasta que llegó Pérez Llorca que, paulatinamente, tratará de marcar distancia, siempre de manera elegante, con su antecesor. Su futuro dependerá, en parte, del éxito de esta labor.