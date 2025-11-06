Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las siete vidas de Ruth Merino

La consellera de Hacienda sigue al frente del departamento a pesar de las quinielas que de nuevo la situaban fuera del Gobierno valenciano en una remodelación muy rebajada ante la crisis generada por la salida de Mazón

Burguera

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:16

Comenta

Ruth Merino va camino de batir el récord de Serafín Castellano, en su momento reconocido por su capacidad para desmentir la rumorología que le ... dejaba fuera de los Gobiernos valencianos del PP. Castellano fue saltando de uno a otro Consell durante 15 años. Tras la nueva remodelación del actual Ejecutivo autonómico, la primera consellera de Hacienda de la historia de la Generalitat puede añadir una muesca al revólver de política. Ha vuelto a salvar un 'match ball'. De relativamente breve carrera política, Merino ha demostrado una enorme pericia a la hora de esquivar balas que parecían llevar su nombre sin perder el gesto cordial. Una escurridiza sonrisa en mitad de la deprededora vida política valenciana, tal y como ha vuelto a demostrar ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Sánchez se queda sin escudo
  10. 10

    Patxi López no da una sobre la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las siete vidas de Ruth Merino

Las siete vidas de Ruth Merino