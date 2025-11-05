Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Por qué a Vox no le interesa ir a elecciones en la Comunitat

El partido de Abascal está en su mejor momento y unos comicios autonómicos podrían ensanchar su representación institucional. Pero la posibilidad de entregar a la izquierda el Gobierno regional regalaría el discurso del voto útil al PP

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

Vox está fuerte. Lo dicen las encuestas y se percibe en las declaraciones de todos los dirigentes políticos. La polarización política, el todo vale del ... Gobierno y la falta de respuestas del PP a los múltiples problemas, políticos y judiciales, que rodean a Pedro Sánchez, contribuyen a fortalecer al partido de Santiago Abascal. En la Comunitat Valenciana la dinámica tiene matices, pero no es muy distinta. Y la última encuesta de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC así lo ratificaba. De los 13 diputados actuales a los 20 escaños, los siete que se dejaría el PP valenciano por el camino. Y encima los sondeos siguen dando la mayoría a la derecha.

