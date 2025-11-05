Por qué a Vox no le interesa ir a elecciones en la Comunitat

Vox está fuerte. Lo dicen las encuestas y se percibe en las declaraciones de todos los dirigentes políticos. La polarización política, el todo vale del ... Gobierno y la falta de respuestas del PP a los múltiples problemas, políticos y judiciales, que rodean a Pedro Sánchez, contribuyen a fortalecer al partido de Santiago Abascal. En la Comunitat Valenciana la dinámica tiene matices, pero no es muy distinta. Y la última encuesta de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC así lo ratificaba. De los 13 diputados actuales a los 20 escaños, los siete que se dejaría el PP valenciano por el camino. Y encima los sondeos siguen dando la mayoría a la derecha.

La teoría dice que el partido de Abascal, clave para elegir al nuevo president de la Generalitat, podría estar pensando en forzar unos comicios en la Comunitat. Retrasar la negociación con los populares, dar largas, quizá descolgarse con exigencias inasumibles o con posiciones políticas que los de Núñez Feijóo no puedan asumir… Es uno de los escenarios sobre la mesa, y no necesariamente el más improbable.

Pero no todo conduce a pensar que Vox quiera elecciones anticipadas en la Comunitat. Es cierto que los de Abascal no tienen la obligación de apoyar a cualquier candidato a la investidura que presente el PP. De la misma forma que parece razonable pensar que el 'precio político' que este partido vaya a poner a su apoyo puede depender del aspirante que propongan los populares. A candidato más alejado de sus tesis, más precio para votar la investidura. El precio, claro está, vinculado a conseguir objetivos políticos, quién sabe si alcaldías o posiciones en materias sensibles para ese partido, como la inmigración o las políticas climáticas.

En todo caso, un adelanto electoral abriría el espacio para la incertidumbre. Las encuestas hasta ahora no anticipan un vuelco electoral, pero en una coyuntura como la actual, volátil, con argumentos sobre la mesa, como la gestión de la dana, que entran mucho más en el terreno de lo sentimental y lo humano que lo estrictamente político, cualquier cosa puede ocurrir.

Ese es el temor extendido en el PP valenciano. Y es también el motivo por el que la izquierda clama por una convocatoria electoral. No habrá probablemente un momento más propicio para PSPV y Compromís que unas elecciones con un presidente de la Generalitat recién dimitido.

Si esa convocatoria electoral se produce, el resultado puede ser incierto. Pero, en todo caso, sería consecuencia de que los diputados del partido de Abascal no apoyaran al candidato propuesto por el PP. Vox no tiene ninguna obligación de hacerlo, claro está, y mucho menos gratis. Pero objetivamente una convocatoria electoral llegará si no se pact un nuevo presidente.

Y si ese escenario se produce, y la derecha pierde el Gobierno de la Comunitat Valenciana, el PP de Feijóo se encontrará con el regalo de un discurso político en el que podrá responsabilizar Vox de lo ocurrido. Dimitido Mazón, presentado otro candidato que no tuviera los apoyos necesarios, la cita con las urnas sería responsabilidad de la falta de acuerdo entre los dos partidos. Y al PP se le abriría ante sí un flanco de ataque frente a Vox, al que se podría responsabilizar de lo ocurrido. La apelación al voto útil, para el PP, frente al partido de Abascal, sería inmediata.

Este martes, el secretario general del PP Miguel Tellado era de los que al ser preguntado expresamente si el PP es partidario de que haya elecciones en la Comunidad Valenciana y si cree que les podría perjudicar, el secretario general de los 'populares' ha indicado que en lo que tienen que pensar es «en lo que le conviene a la Comunidad valenciana» y, a su entender, le conviene «estabilidad».

«Yo espero y deseo, y creo que va a ser así, altura de miras por parte de Vox. Creo que la habrá, confío en que va a ser así», ha declarado, para subrayar que en todo este tiempo «han sabido anteponer el interés general de los valencianos por encima de la guerra partidista». Por eso, ha dicho que ahora espera «exactamente lo mismo en estos momentos de Vox». «No tengo dudas de que va a ser así», ha reiterado.

A Vox le interesa la representación institucional. Pero probablemente a su electorado, y a la cúpula del partido, le interesa más comprobar cómo obliga al PP a adoptar las decisiones que más le interesan, y demostrar así su liderazgo. Por ejemplo, para elegir al nuevo president de la Generalitat.