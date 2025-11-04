Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca, en su escaño de Les Corts. Detrás, María José Catalá. Jesús Signes

Pérez Llorca o elecciones, las dos posibilidades sobre la mesa de la calle Génova

El número dos de Mazón consolida su posición para optar a la investidura aunque Vox guarda silencio sobre su candidatura

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

Las opciones son dos: Juanfran Pérez Llorca o elecciones anticipadas el 22 de marzo. El panorama político valenciano se ha estrechado en las últimas horas ... a esas dos posibilidades, con independencia de que la decisión final, en lugar de estar en manos del PP valenciano, la tiene el partido de Santiago Abascal. O apoya al secretario general del PPCV como nuevo president, o habrá elecciones autonómicas tras la resaca fallera.

