Feijóo y Mazón en una visita del gallego a Valencia. EP

Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón

La esperada dimisión del presidente puede precipitar una convocatoria electoral o iniciar un proceso de reflexión para recomponer al partido y unir fuerzas

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:28

El aún presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene las horas contadas en el cargo salvo sorpresa de última hora. El funeral de Estado ... ha acelerados los acontecimientos tras los insultos televisados y ahora, el PP, con Núñez Feijóo tratando de llevar el timón, busca ordenar una salida para tiempos y cargos, una solución que no suene a precipitada, que aborte una posible guerra interna en el partido en la Comunitat ante las filias y fobias de todas las partes y que, de paso, sirva para ganar tiempo para llegar a las próximas elecciones con mayor solidez política e interna.

Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón