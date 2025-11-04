Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 126.488 euros entre dos jugadores y toca en un municipio de solo 2000 habitantes
Pérez-Llorca, María José Catalá y Vicent Mompó. LP

Génova abre el cásting para elegir nuevo president

En la dirección nacional no termina de convencer Pérez Llorca, el apoyo obligado de Vox complica la opción de Catalá y no se descarta una tercera vía. La alternativa sería convocar elecciones

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

Alberto Núñez Feijoo ha considerado este lunes como «correcta» la decisión de Carlos Mazón de dimitir como president de la Generalitat. El líder nacional del ... PP, en la reunión del comité ejecutivo de su partido, ha venido a destacar que el dirigente valenciano ha dado una lección «a los que nunca asumen nada». Durante todo el fin de semana Feijóo, y también su secretario general Miguel Tellado, han mantenido conversaciones para tratar de conducir la crisis abierta en el seno del PP valenciano, y que ha desembocado en la salida del dirigente alicantino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10

    La hora de Maribel Vilaplana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Génova abre el cásting para elegir nuevo president

Génova abre el cásting para elegir nuevo president