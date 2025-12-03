Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
Pérez Llorca charla con la alcaldesa Catalá en Les Corts, con Mazón en primer plano. J. Signes

Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell

Dos de los nuevos responsables, la vicepresidencia segunda y Educación, certifican la creciente complicidad entre el nuevo president y la alcaldesa de Valencia

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

Juanfran Pérez Llorca aprovechó este martes su declaración ante el pleno de Les Corts tras tomar posesión como president de la Generalitat para hacer ... un llamamiento a la «reconciliación». Lo especificó en la petición de perdón a las víctimas de la dana, y lo amplió en clave política con la invitación al pacto y al entendimiento trasladada a todos los grupos políticos.

