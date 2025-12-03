Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell

Juanfran Pérez Llorca aprovechó este martes su declaración ante el pleno de Les Corts tras tomar posesión como president de la Generalitat para hacer ... un llamamiento a la «reconciliación». Lo especificó en la petición de perdón a las víctimas de la dana, y lo amplió en clave política con la invitación al pacto y al entendimiento trasladada a todos los grupos políticos.

Este miércoles, con la composición del nuevo Consell, Pérez Llorca ha ampliado esa reconciliación a la clave interna. Y más en concreto, a la alcaldesa de Valencia María José Catalá. Los guiños a la dirigente popular, el referente más consolidado del partido en la Comunitat Valenciana, delatan esa voluntad de recuperar un entendimiento que, durante la etapa dirigida por Carlos Mazón, apenas si se mantuvo de puertas afuera, pero dejó bastante que desear en clave interna.

De hecho, en los últimos días Pérez Llorca y Catalá ya han dejado ver su complicidad. Ya lo hicieron con ese desayuno que mantuvieron el mismo día que el dirigente popular presentó su candidatura a la investidura como nuevo president. Y lo han hecho posteriormente, dejando ver su entendimiento tanto en aquel debate como este martes durante la toma de posesión.

Pérez Llorca y Catalá parecen condenados a entenderse. No sólo por la razonable complicidad entre dirigentes de ambos partidos. También porque coyunturalmente ambos puedan tener intereses confluyentes. Catalá era la opción de Génova para asumir las riendas del Consell tras la marcha de Mazón. Pero la alcaldesa dejó clara desde el principio su voluntad de seguir al frente del Ayuntamiento de Valencia. También de optar en 2027 a la reelección. Y la mejor forma de asegurar ese escenario es, probablemente, atar la continuidad de Pérez Llorca como cartel electoral del PP para la Generalitat, que es, precisamente, el objetivo del nuevo president.

Pérez Llorca ha dado a conocer un Consell en el que figura como nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades Mª Carmen Ortí, directora gerente hasta la fecha de la Universitat Popular de Valencia, dependiente de la concejalía delegada de Educación del consistorio que dirige Catalá. Natural de Xirivella, Ortí, es funcionaria de carrera del cuerpo de inspección de educación de la Generalitat, diplomada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València y licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Hasta mayo se encargaba de la planificación educativa de la Comunidad Valenciana, la autorización de los centros docentes y el proceso de los conciertos educativos así como su financiación.

La nueva consellera posee desde 1998 la máxima titulación en conocimiento del valenciano, el C2, como Mestre de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 1998. De modo que el Consell se reconcilia también con el valenciano, al disponer de una consellera valencianohablante –el hasta ahora responsable de la conselleria no lo era-. Eso sí, se apuesta de nuevo con claridad por un profesional con marcado perfil educativo en una cartera que sigue incorporando el área de Cultura.

El otro guiño a Catalá en el nuevo Consell llega de la mano del nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos de Presidencia de la Generalitat. Abogado de la Generalitat, con trayectoria en la gestión de la sala de máquinas del Palau, Díez –hijo del que fuera presidente de la Diputación de Valencia José Díez- fue responsable del departamento jurídico de la Fundación de la Ciudad de las Artes Escénicas (2003 a 2005), y del Palau de les Arts (2005 a 2007), director de gabinete de la conselleria de Infraestructuras durante la etapa de Mario Flores y también con Isabel Bonig hasta 2012.

Licenciado en derecho, doctorando en derecho civil y máster MBA, Díez está casado con Julia Climent, tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y una de las piezas clave en el organigrama de la alcaldesa Catalá. En el actual Consell, Díez dependía de la secretaría autonómica del Gabinete del President y Comunicación que ocupaba José Manuel Cuenca y ha trabajado codo con codo con el núcleo más cercano al propio Mazón. Asume, entre otras competencias, la del secretariado del Consell, el órgano que se encarga de las reuniones de los plenos del Gobierno valenciano y verdadera sala de máquinas de la acción política del Consell.

Díez conoce el sector privado, ha sido director corporativo y desarrollo de negocio de Pavasal, y está considerado como un perfil propio, de carácter afable, muy correcto y siempre con voluntad de sumar y llegar a acuerdos «muy en línea con Pérez Llorca», remarca una fuente, que destaca también su buena relación con el PP de Xàtiva.