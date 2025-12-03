Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca, durante la presentación del nuevo Consell. Iván Arlandis

Pérez Llorca tiende puentes

El primer Consell del nuevo president trata de recomponer el partido y de cerrar conflictos de la anterior etapa. Su estilo anuncia un periodo marcado por la moderación y el diálogo

Editorial

Editorial

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:06

Hay que fijarse siempre en los detalles porque muchas veces dicen casi tanto como el fondo de un asunto. Si el martes, Juanfran Pérez Llorca ... había prometido su cargo de president en Les Corts reiterando la petición de perdón a las víctimas de la dana, la escenografía del día después, cuando anunció su primer Consell, envía algunas señales de lo que puede ser su mandato. Con americana pero sin corbata, más formal, más 'popular', e iniciando su intervención en un valenciano que es de cuna, no aprendido. Que le sale natural. Acabando de un plumazo con el simplismo que trata de implantar la izquierda y el nacionalismo de que son los únicos que defienden la lengua autóctona. Un patrimonio colectivo que carece de ideología. Alternando con normalidad el valenciano y el castellano, el president dio a conocer su primer Consell. Un ejecutivo en el que claramente se ve su sello, su estilo, y que señala el arranque de una nueva etapa en la política valenciana.

