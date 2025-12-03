El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La gerente de la Universitat Popular sustituye en Educación a Rovira, que pasa a Hacienda en vez de Merino, mientras que Camarero se queda como vicepresidenta con Vivienda y surge un comisionado para la dana

JC Ferriol Moya/Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:26

Pérez Llorca acaba de protagonizar este miércoles su primera comparecencia para explicar decisiones concretas y ejercer de president de la Generalitat poniendo en pie un ... nuevo Gobierno autonómico. Pasamos de las palabras a los hechos. En términos sísmicos y de movimientos de placas tectónicas políticas, el nuevo president Juanfran Pérez Llorca ha propiciado un terremoto. Ni grande ni pequeño. Es mucho más que un leve temblor sin ser una convulsión traumática. Podría considerarse un grado cinco en la escala Richter. Nada despreciable pero sin arrasar con todo. El jefe del Consell ha anunciado desde el Palau de la Generalitat la configuración de un nuevo Gobierno vicepresidencias, la de Vivienda, una propia de Presidencia y la de Infraestructuras, además de crear un comisionado especial para la dana.

