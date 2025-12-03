El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz

Pérez Llorca acaba de protagonizar este miércoles su primera comparecencia para explicar decisiones concretas y ejercer de president de la Generalitat poniendo en pie un ... nuevo Gobierno autonómico. Pasamos de las palabras a los hechos. En términos sísmicos y de movimientos de placas tectónicas políticas, el nuevo president Juanfran Pérez Llorca ha propiciado un terremoto. Ni grande ni pequeño. Es mucho más que un leve temblor sin ser una convulsión traumática. Podría considerarse un grado cinco en la escala Richter. Nada despreciable pero sin arrasar con todo. El jefe del Consell ha anunciado desde el Palau de la Generalitat la configuración de un nuevo Gobierno vicepresidencias, la de Vivienda, una propia de Presidencia y la de Infraestructuras, además de crear un comisionado especial para la dana.

Elena Albalat se convierte en nueva consellera de Servicios Sociales, un departamento que se desgaja de la Vicepresidencia primera que mantiene Camarero.

Presidencia y Vivienda

Presidencia toma entidad como una vicepresidencia propia y potencia el perfil político y de control de la Administración autonómica por parte del nucleo duro de Llorca. Vivienda se convierte en un espacio de gobierno y gestión singular en función de la importancia que ha cobrado un problema lejos de resolverse, al contrario, que mes a mes se agrava más y que empuja especialmente a la juventud hacia el voto antisistémico. Al frente de Presidencia, Llorca sitúa a José Díez, con amplia experiencia en ese área, mientras que como responsable de Vivienda aparece Susana Camarero, que se ocupa también de Empleo, Juventud e Igualdad. La vicepresidenta continuará como número dos del Gobierno pero sin la portavocía del Consell, que recala en manos de Miguel Barrachina (que se mantiene como conseller de Agricultura, pero ya sin las competencias de Agua, que pasan a depender del vicepresidente Vicente Martínez Mus), y sin la secretaria del Consell, que pasa a manos de Díez.

La importancia y prevalencia de la dana, ya en el discurso de este marte del president en su toma de posesión, cuando pidió perdón a las víctimas y consideró que llega el «tiempo de la reconciliación», para lo cual se crea el Comisionado de la dana, situado en manos de Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio y uno de los relatores del Consell, constructor del argumentario con el que el Gobierno intenta avanzar en su gestión.

En 2023, Mazón llegó a la Presidencia clamando por la eliminación de la «grasa superflua» de la Administración y presumiendo de la reducción del equipo de Gobierno. Una decena, incluyendo al propio jefe del Consell. La reconducción de la situación supone, finalmente, alcanzar la docena, como el Botánico.

Consellerias de Educación y Hacienda

Hay un profundo movimiento de piezas en el Consell, consistente en la salida de José Antonio Rovira de la Conselleria de Educación, un departamento que recala en las manos de la que ha sido hasta ahora gerente de la Universitat Popular del Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen Ortí. La incorporación de Ortí, una funcionaria de carrera del cuerpo de inspección de educación de la Generalitat, diplomada en Ciencias de la Educación por la Universitat y con el título de C2 de valenciano, supone un cambio en el concepto de la persona que comandará Educación. Su anterior conseller, Rovira, pasa a Hacienda, una posibilidad ya barajada en los cambios realizados en anteriores etapas de esta legislatura. Rovira sustituye a Ruth Merino, a la que se busca acomodo en un segundo nivel.

«Se abre una nueva etapa de diálogo con el objetivo de trabajar por la Comunitat», ha indicado Pérez Llorca, que ha anunciado que Presidencia de la Generalitat asumirá las competencias de la política lingüística.

La remodelación del Consell de Pérez Llorca LP

Los que se mantienen en sus cargos

Se mantienen en sus cargos, con algún cambio en las competencias, Martínez Mus como uno de los tres vicepresidentes junto a Camarero y Díez, Marciano Gómez en Sanidad, Valderrama en Emergencias, Barrachina al frente de Agricultura (si bien asume la portavocía del Consell), Nuria Martínez en Justicia, y Marian Cano en Industria.