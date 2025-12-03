Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
María del Carmen Ortí. lp

La nueva consellera de Cultura se encuentra con un IVC inoperante y un sector escénico en armas

María del Carmen Ortí, profesora y gerente de la Universitat Popular, asume una cartera descuidada por sus antecesores y con numerosos asuntos abiertos en el IVAM, el Bellas Artes y Palau de les Arts

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

La nueva consellera de Cultura, María del Carmen Ortí, se va encontrar con un sector artístico agitado. Los problemas afectan a numerosos sectores y el ... Institut Valencià de Cultura (IVC) está en la diana de las entidades más cuestionadas. El IVC está en el punto de mira del sector teatral: por las ayudas, por el funcionamiento burocrático, por la gestión de los festivales y organismos dependientes de la entidad, las irregularidades en el personal que se detectan en las auditorías...

