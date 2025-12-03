Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
Susana Camarero, durante su comparecencia en el Congreso de la pasada semana. EFE

Camarero pierde protagonismo tras un año dando la cara por la dana

La vicepresidenta ve limitado su campo de acción a la vivienda después de un año como portavoz y una vez Servicios Sociales se convierte en una conselleria propia en manos de Elena Albalat

Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

La evolución expansiva de Susana Camarero en el Consell toca a su fin. No podría ser de otra forma porque de continuar asumiendo nuevas competencias, ... la vicepresidenta habría acabado abriendo y cerrando el Palau de la Generalitat. El fichaje político de mayor peso en el Gobierno de la actual legislatura, la mandataria con galones en la política nacional se convirtió en un puntal para Mazón desde el principio. En 2023 ya aparecía como uno de los pilares del Gobierno valenciano, con una conselleria de Servicios Sociales que es la tercera de mayor presupuesto, con las competencias en Vivienda y con la secretaría del Consell, un puesto que propicia que todos los asuntos que va a despachar el Ejecutivo en los plenos pasen previamente por sus manos. Con la salida de Vox y, especialmente, con la irrupción de la dana, su figura aún alcanzó mayor protagonismo al asumir también la portavocía del Gobierno valenciano. Todo eso cambia ahora radicalmente.

