Camarero pierde protagonismo tras un año dando la cara por la dana

La evolución expansiva de Susana Camarero en el Consell toca a su fin. No podría ser de otra forma porque de continuar asumiendo nuevas competencias, ... la vicepresidenta habría acabado abriendo y cerrando el Palau de la Generalitat. El fichaje político de mayor peso en el Gobierno de la actual legislatura, la mandataria con galones en la política nacional se convirtió en un puntal para Mazón desde el principio. En 2023 ya aparecía como uno de los pilares del Gobierno valenciano, con una conselleria de Servicios Sociales que es la tercera de mayor presupuesto, con las competencias en Vivienda y con la secretaría del Consell, un puesto que propicia que todos los asuntos que va a despachar el Ejecutivo en los plenos pasen previamente por sus manos. Con la salida de Vox y, especialmente, con la irrupción de la dana, su figura aún alcanzó mayor protagonismo al asumir también la portavocía del Gobierno valenciano. Todo eso cambia ahora radicalmente.

Ser la cara del Consell durante un año, el de la dana, de un desgaste tan brutal no es una experiencia sin consecuencias. El desgaste de su figura política es evidente. Los focos se ha puesto en ella todas las semanas para dar explicaciones de situaciones que en ocasiones son inexplicables. La gestión de la dana, pero especialmente la escasa información detallada sobre lo que ocurrió aquella tarde, era un elefante en la habitación donde cada semana se daba cuenta de los acuerdos tomados por el pleno del Consell. Ahora, esa portavocía queda en manos de Barrachina.

Camarero, con la nueva configuración del Gobierno valenciano, reduce su área de actuación considerablemente. Se sitúa al frente de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. Es la vivienda, su importancia, lo que ha servido a Pérez Llorca para dar realce a este importante cambio de rol de Camarero.

Servicios Sociales se desgaja como una consellera aparte y fuera de la esfera de Camarero. Elena Albalat se pone al frente. Hasta ahora, Albalat era portavoz del PP de Onda, dirigente destacada entre los populares de Castellón, que ven así también recuperado protagonismo, como ocurre con la portavocía de Barrachina.