El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
José Antonio Rovira. EFE

Rovira se instala en Hacienda para afilar el discurso sobre la infrafinanciación

El nuevo conseller sustituye a Merino con el fin de incrementar la capacidad de reivindicación frente a un Gobierno central que ha aparcado un asunto capital para la Comunitat

Burguera

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

Las acciones y gestos del nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, son mirados por la oposición con una desconfianza completa. Sus constantes apelaciones ... al diálogo y al consenso contrastan con la nula interlocución con la izquierda y con el bloqueo de todos los frentes negociables entre los dos bloques desde hace más de un año en Les Corts. Ahora, Pérez Llorca asegura que su gran preocupación es «reconstruir los puentes rotos» con el Gobierno. Sin embargo, esa posibilidad también depende del Ejecutivo de Sánchez, y frente a la posibilidad de que los socialistas aún endurezcan más sus posiciones respecto a la Comunitat, el nuevo president da la sensación de que ha decidido asegurar una conselleria, la de Hacienda, en la que la interlocución el Gobierno es una constante. Para las buenas palabras y si hay buena voluntad, Pérez Llorca, pero si la situación continúa como hasta ahora: José Antonio Rovira.

