Miguel Barrachina, la nueva cara de la acción del Consell de Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca ha designado este miércoles al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, como nuevo portavoz del Consell en sustitución de la vicepresidenta primera, ... Susana Camarero. Se trata del relevo natural, cantado incluso, para asumir la responsabilidad de dar voz a la acción política del Gobierno valenciano. También la de valorar y opinar sobre los asuntos de actualidad. Es una función clave en la acción de todo Gobierno.

Pérez Llorca elige a Barrachina. Pero sobre todo, escenifica la apertura de una nueva etapa con la salida de Camarero. La vicepresidenta primera ha asumido en primera persona todo el desgaste de la gestión de la dana, con comparecencias kilométricas ante los medios de comunicación en defensa de una gestión, la del Consell de Mazón, que a juicio de la jueza de Catarroja que instruye la causa judicial, y también del de miles de valencianos que se han manifestado repetidamente por las calles de Valencia, resultó más que cuestionable.

Camarero no podía seguir de portavoz. Y a partir de ese axioma, Pérez Llorca ha buscado una alternativa. Miguel Barrachina representa, por trayectoria y recursos, la opción con más garantías para asumir ese puesto. Exportavoz del grupo popular en Les Corts, de dilatada trayectoria como parlamentario pero también como gestor, si por algo ha destacado siempre el titular de Agricultura ha sido por su capacidad oratoria, demostrada en innumerables ocasiones en Les Corts.

Barrachina (Segorbe, 1969) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad de Valencia, especialidad Sector Público. Trabajó como Interventor-Tesorero de la Administración Local, fue Director General de Economía Social y Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dirigido por Eduardo Zaplana y ha sido diputado en el Congreso donde fue entre otras portavocías del Grupo Popular, de Fomento, Asuntos Sociales, Constitucional y Cultura. Ha sido presidente provincial del Partido Popular de Castellón y director de campaña del PPCV en las elecciones autonómicas y generales de 2023. Hasta su nombramiento como conseller era Síndic/Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, donde previamente fue portavoz de Agricultura.

Corredor de fondo –deporte que ha practicado con asiduidad, aunque las lesiones empiezan a hacer mella-, de trato personal cercano y con un fino sentido de humor, Barrachina fue uno de los elegidos por Carlos Mazón para participar en las negociaciones de la investidura con Vox, y está considerado como uno de los huesos más duros de roer del Consell, precisamente por esa capacidad de respuesta que ofrece a los reproches de la oposición. A juicio de muchos, el dirigente popular es incluso mejor como parlamentario desde la oposición para fiscalizar la acción del Consell, porque es en ese escenario en el que puede desplegar toda su capacidad como orador con colmillo.

Hace sólo unos meses, Camarero no pudo asistir a la sesión de control a Mazón en Les Corts, al tener que acudir a la conferencia sectorial de Vivienda en Madrid. En su lugar, el elegido por el president para tomar la palabra fue el conseller de Agricultura . Barrachina tomó la palabra para contestar a la diputada socialista Rosa Peris, que preguntaba por los fallecimientos de usuarios de teleasistencia el día de la dana. El dirigente popular, en apenas unos segundos, recordó que el sistema funcionaba, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de Mónica Oltra o con las pulseras de la ministra de Igualdad, vino a decir. Además, defendió a su compañera de Consell: ella no tiene que falsificar su título como sí hizo la delegada del Gobierno, ni se aprovecha de chiringuitos como hizo Begoña Gómez. Victoria por KO.

Ese es el nuevo portavoz del Consell, rápido y ácido cuando toca, tendrá que ajustar previsiblemente su tono a esa amabilidad con la que Pérez Llorca quiere encarar su mandato. O precisamente por eso, Barrachina será el encargado de cargar las tintas, como contrapunto al president. Mantiene todas las competencias que tenía -Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca- y suma la portavocía.