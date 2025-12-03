Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Barrachina charla con representantes de las asociaciones de víctimas de la dana. J. Signes

Miguel Barrachina, la nueva cara de la acción del Consell de Pérez Llorca

El titular de Agricultura compatibilizará ese cargo con el de portavoz y sustituye a Camarero, muy desgastada por la dana

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:45

Juanfran Pérez Llorca ha designado este miércoles al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, como nuevo portavoz del Consell en sustitución de la vicepresidenta primera, ... Susana Camarero. Se trata del relevo natural, cantado incluso, para asumir la responsabilidad de dar voz a la acción política del Gobierno valenciano. También la de valorar y opinar sobre los asuntos de actualidad. Es una función clave en la acción de todo Gobierno.

