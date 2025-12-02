Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, el sábado en el comité nacional. Efe

El PSPV busca discurso para la nueva etapa sin Mazón al frente del Consell

Los socialistas vaticinan un cambio de estrategia de Pérez Llorca para tratar de reconstruir puentes con los grupos de la oposición

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:40

Comenta

Hay que cambiar cosas. La estrategia de los últimos meses impulsada por la dirección del partido que encabeza Diana Morant, la exigencia de elecciones anticipadas ... para dar respuesta a la crisis institucional abierta por la gestión de la dana, primero, y la dimisión de Carlos Mazón, después, sirvió para cambiar el paso de aquella demanda de moción de censura impulsada inicialmente por Compromís. Pero, al igual que esta última, no ha dado los resultados esperados. Mazón no ha convocado elecciones y su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión este martes como nuevo president. Se quería votar, pero habrá que esperar probablemente hasta mayo de 2027-

Este contenido es exclusivo para suscriptores

