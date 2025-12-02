El PSPV busca discurso para la nueva etapa sin Mazón al frente del Consell

Hay que cambiar cosas. La estrategia de los últimos meses impulsada por la dirección del partido que encabeza Diana Morant, la exigencia de elecciones anticipadas ... para dar respuesta a la crisis institucional abierta por la gestión de la dana, primero, y la dimisión de Carlos Mazón, después, sirvió para cambiar el paso de aquella demanda de moción de censura impulsada inicialmente por Compromís. Pero, al igual que esta última, no ha dado los resultados esperados. Mazón no ha convocado elecciones y su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión este martes como nuevo president. Se quería votar, pero habrá que esperar probablemente hasta mayo de 2027-

El socialismo valenciano se prepara para abrir nueva etapa, porque resulta evidente que la insistencia en la convocatoria electoral carece de sentido. El sábado, en la reunión del comité nacional celebrado en Alicante, Morant hizo un llamamiento a su partido para construir «la alternativa socialdemócrata barrio a barrio y junto a la sociedad valenciana». «Lo volveremos a arreglar», dijo, como ya ocurrió en 2015.

La referencia a la construcción de una alternativa responde al requerimiento que no pocos dirigentes socialistas habían venido haciendo hasta la fecha. Entre ellos, el expresident de la Generalitat Ximo Puig, que en un desayuno hace pocos meses lamentaba que su partido limitara su acción política a la crítica a Mazón, y olvidara la necesidad de construir una alternativa. En el comité nacional de este sábado algunos de los participantes interpretaron en un sentido muy similar algunas de las intervenciones que siguieron a la de la ministra de Ciencia.

Puig ya emplazó hace semanas a su partido a impulsar una alternativa más allá de la crítica por la gestión de la dana

De ese comité nacional, máximo órgano del PSPV entre congresos, salió la convocatoria para este mismo miércoles de un acto sectorial sobre Vivienda con la participación de la propia Morant, que en su intervención ante los miembros de este órgano del partido defendió por la intervención pública en el mercado de la vivienda. También la convocatoria de una Conferencia Política «en la que se impulsará un proyecto valenciano y valencianista de la mano de la sociedad valenciana».

Las fuentes del PSPV consultadas por este diario vaticinan que el Consell presidido por Pérez Llorca impulsará un proceso de reconstrucción de puentes con la oposición, y en particular con el PSPV. Como ejemplo, se aludió a la posibilidad de que la remodelación del Consell, sea en el primero o en el segundo escalón, lleve aparejada algún movimiento en la Mesa de Les Corts –en la que el PP dispone de tres representantes (Alfredo Castelló, Magda González y Víctor Soler)– que permita a los socialistas valencianos recuperar la representación perdida con la marcha de Gabriela Bravo.

Este mismo lunes, el síndic socialista José Muñoz se pronunciaba precisamente en ese sentido. «Pérez Llorca tiene la oportunidad de aprovechar la remodelación del Consell para devolver al principal grupo de la oposición su puesto en el órgano de decisión del parlamento valenciano», ha señalado,

El discurso de Pérez Llorca en el debate de investidura, los llamamientos al diálogo y al entendimiento que hizo durante sus intervenciones, dejan entrever una estrategia distinta por parte del Palau de la Generalitat. Y el PSPV entiende que el tono de oposición mantenido frente a Mazón no puede sostenerse con el nuevo president. «Las circunstancias nos llevan a que hablemos más allá de Mazón y del Ventorro, aunque eso no quiere decir que vayamos a abandonar lo que pasó el 29 de octubre de 2024», señala un cargo socialista. «Está claro que nosotros queríamos elecciones, pero con un presidente nuevo algo tienes que cambiar», se remacha.

El PSPV espera un gesto de Pérez Llorca que les permita recuperar la presencia en la Mesa del Parlamento valenciano

La reconstrucción de puentes con el PSPV por parte del nuevo president arranca de ese pacto de Les Corts que ofreció al principio de su intervención en la investidura de la semana pasada y alcanza la voluntad de llegar a acuerdos en el mayor número posible de asuntos. Para empezar, la renovación de los órganos estatutarios que lleva pendiente varios años y que arrastra incluso la sustitución de fallecidos, como es el caso de Marcela Miró en la institución del Síndic de Comptes.

La declaración de intenciones, no obstante, puede chocar con el horizonte electoral, cada vez más cercano, y con los resultados que vayan ofreciendo las encuestas respecto a las diferencias entre el bloque de derechas y el de izquierdas. Eso, y que cualquier acuerdo siempre es más rentabilizado por el Consell.