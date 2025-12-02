Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

«Jo, Juanfran Pérez Llorca jure (o promet) que aitant com tindré el cárrec de president de la Generalitat Valenciana acataré la Constitució i l' ... Estatut d'Autonomia, sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana». Es la fórmula y no hay otra. El nuevo president de la Generalitat pronunciará este martes esas palabras, con la mano sobre el Estatuto de Autonomía valenciano y sobre la Constitución. Y ese juramento (o promesa) certificará la toma de posesión como nuevo president de la Generalitat.

Al acto, en el hemiciclo de Les Corts, está prevista, esta vez sí, la asistencia de alguna representación de la dirección nacional del PP, así como de algún barón autonómico de este partido. En 2023, Carlos Mazón estuvo acompañado en su toma de posesión de la entonces secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y de los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del de Aragón, Jorge Azcón. Las fuentes del PP valenciano consultadas por este diario no confirman aún qué dirigentes del partido acudirán este martes a arropar a Pérez Llorca. Sí se da por segura la presencia de los tres presidentes de Diputación, que además son los presidentes provinciales del partido, y de los alcaldes de las principales capitales valencianas.

A partir de ahí, breve discurso del nuevo president y… manos a la obra con el nuevo Consell. Pérez Llorca guarda absoluta discreción sobre los nombres que compondrán el nuevo Ejecutivo valenciano, pero a la vista de algunas de las declaraciones de los últimos días, podría optar por un Consell más amplio en lugar del que presidía Mazón hasta la fecha, formado por él mismo, dos vicepresidentes y siete consellerias –un total de diez personas-.

Esa composición de una decena de nombres da margen para una ampliación de al menos una o dos carteras –el último Consell del Botánico estaba formado por 12 departamentos-. Departamentos como el de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la vicepresidenta primera y portavoz del Consell Susana Camarero, o la de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que encabeza el vicepresidente segundo Vicente Martínez Mus podrían estar llamados a perder alguna de sus competencias. También se especula con la de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. Pueden no ser los únicos y dar lugar a nuevas consellerias.

Pérez Llorca intensifica entre este lunes y mañana martes los contactos para perfilar su nuevo Consell. Las quinielas y apuestas que se hacen un día pueden no servir de nada un día después. No hay certidumbres, porque el president admite aún «alguna duda» a sus interlocutores. El jefe del Consell sabe que tiene que acertar, o al menos no equivocarse, porque le queda año y medio escaso de mandato y porque el objetivo debe de ser recuperar la distancia perdida durante los últimos trece meses.

Entre las que podrían crearse, más como formato de consellera que como mero apéndice de la figura del presidente, es la conselleria de Presidencia. Se trataría, si así se le da forma, de un departamento que se encargaría del impulso de la acción del Consell y de la que podría depender incluso la portavocía. Si se da luz verde a esta conselleria, podría ser la encargada de gestionar el contenido de las reuniones del pleno del Consell a través, como ya ocurre, del 'consellet', las reuniones de secretarios autonómicos y subsecretarios que tienen lugar la víspera de las del Gobierno valenciano y que sirve para ordenar, priorizar y o descartar los asuntos que se aprueban cada semana.

Esa es una posibilidad que se ha barajado en los últimos días. Sin embargo, algunas fuentes consideran que el nuevo president duda si prescindir del protagonismo que la vicepresidenta primera ha jugado bajo la presidencia de Mazón. Camarero no sólo ha sido la encargada, como portavoz, de defender a capa y espada la gestión en la dana del aún líder del PP valenciano. De ella también han dependido las reuniones de subsecretarios y un área tan sensible como la de Servicios Sociales. Un cambio en la portavocía es una opción sobre la mesa, y se ha barajado el nombre de Miguel Barrachina. Pero está por ver que esa sea la fórmula definitiva por la que apueste Pérez Llorca, que aprecia el trabajo de la vicepresidenta primera.

Entre los nombres que se plantean como nuevas incorporaciones al Consell también se ha barajado el de la vicepresidenta segunda de Les Corts, Magda González de la Red. Su salida de Les Corts permitiría, quizá, resolver esa situación que supone el hecho de que el PSPV no tenga representación en el órgano de dirección de la Cámara. Este mismo martes el portavoz de los socialistas en Les Corts, José Muñoz, se hacía eco de inmediato de esa posibilidad. «Pérez Llorca tiene la oportunidad de aprovechar la remodelación del Consell para devolver al principal grupo de la oposición su puesto en el órgano de decisión del Parlamento valenciano», ha proclamado. Nunca se sabe si ese tipo de declaraciones se hacen precisamente para impedir que lleguen a producirse esas decisiones.

El PSPV invita a Pérez Llorca a aprovechar el nuevo Consell para «devolverles» la vicepresidencia de Les Corts

Y no es menos cierto que González es uno de los puntales con los que cuenta Pérez Llorca para dirigir el grupo parlamentario popular, y que situarla en el Consell podría dejar al grupo del PP de Les Corts sin la capacidad estratégica necesaria ante una oposición que pisará el acelerador en esta recta final de legislatura. González de la Red es la mujer del exdirigente del PP valenciano David Serra, al que se atribuye un papel determinante en el área de presidencia de la Generalitat bajo el mandato de Mazón.

Otro de los nombres sobre los que se ha especulado un eventual cambio o recorte de responsabilidad es el del titular de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, al que algunos medios han situado como posible titular de Hacienda. Este martes el portavoz de Compromís Gerard Fullana reclamaba a Pérez Llorca que le destituyera como titular de Educación y que descartara la posibilidad de reubicarle en cualquier otra responsabilidad dentro del Consell.