Pérez Llorca, flanqueado por Mañueco y el presidente del Senado, Pedro Rollán. EP

Llorca, en su primera manifestación nacional como president: «La sociedad quiere estabilidad»

El nuevo jefe del Consell acude a Madrid donde recuerda que «el mismo día que demostrábamos estabilidad en la Comunitat, aquí no se aprobaba nada en el Congreso de lo que planteaba el Gobierno»

E. P.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:57

El recién investido presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que la sociedad española «está cansada de tanto lío, de tanto follón, de tanto fango» y ha criticado la falta de «estabilidad» del Gobierno, al tiempo que ha reconocido que le preocupa el vínculo entre Ábalos y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

«El mismo día que demostrábamos estabilidad en la Comunitat Valenciana, aquí no se aprobaba nada en el Congreso de lo que planteaba el Gobierno. Esa es la gran diferencia. La sociedad quiere estabilidad», ha señalado este domingo a los medios de comunicación durante el acto de protesta del PP contra la «corrupción» que rodea al Ejecutivo en el Templo de Debod en Madrid.

El presidente valenciano ha puesto de ejemplo a su región porque está demostrando que «esas cosas se van a hacer bien y se están haciendo bien» en comparación con el Estado.

En este sentido, ha mostrado su preocupación por el vínculo que tiene Ábalos, «el número 2 de los socialistas valencianos», con la ministra Diana Morant. «Esas cosas los socialistas valencianos también nos las tienen que explicar», ha reclamado.

Llorca no ha acudido solo a la protesta celebrada en Madrid. Allí estaba también la consellera Marían Cano, o los presidentes provinciales Toni Pérez y Vicent Mompó, el vicepresidente de Les Corts Alfredo Castelló y diputadas de Alicante y Castellón (González de Zárate, Anglés, Peral, Aguilella...), así como parlamentarios valencianos del ámbito nacional (Gerardo Camps y Fernado de Rosa, entre ellos), además de concejales como Marta Torrado.

