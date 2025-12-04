Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
La alcaldesa Catalá, junto a Pérez Llorca, en Les Corts. Ivan Arlandis

Catalá, sobre el cambio de Consell: «Tenemos que transmitir que no vale cualquiera para gestionar el dinero público»

La alcaldesa de Valencia felicita a Pérez Llorca por la composición del nuevo Gobierno valenciano, «muy preparado»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:55

Comenta

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha exhibido este jueves de nuevo la sintonía con el nuevo president de la generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ... y con el equipo del que se ha rodeado. Un nuevo Consell cuya composición no ha sido ajena la dirigente popular. Catalá ha felicitado al 'president' por «un ejercicio de responsabilidad, de serenidad, de sensatez» en la elección de su nuevo Consell, del que ha dicho que está «muy preparado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  4. 4

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  5. 5

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  6. 6 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas
  9. 9

    Los guiños de Pérez Llorca a Catalá en el nuevo Consell
  10. 10

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá, sobre el cambio de Consell: «Tenemos que transmitir que no vale cualquiera para gestionar el dinero público»

Catalá, sobre el cambio de Consell: «Tenemos que transmitir que no vale cualquiera para gestionar el dinero público»