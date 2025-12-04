Catalá, sobre el cambio de Consell: «Tenemos que transmitir que no vale cualquiera para gestionar el dinero público»

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha exhibido este jueves de nuevo la sintonía con el nuevo president de la generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ... y con el equipo del que se ha rodeado. Un nuevo Consell cuya composición no ha sido ajena la dirigente popular. Catalá ha felicitado al 'president' por «un ejercicio de responsabilidad, de serenidad, de sensatez» en la elección de su nuevo Consell, del que ha dicho que está «muy preparado».

El nuevo Ejecutivo valenciano realiza algunos guiños a Catalá que no han pasado inadvertidos en el seno del PP valenciano. La alcaldesa no se ha pronunciado al respecto, aunque ha marcado distancias con el anterior Consell presidido por Carlos Mazón. Al menos así se ha entendido cuando ha dicho que «tenemos que transmitirle a la sociedad que no vale cualquiera para gestionar el dinero público y las responsabilidades públicas. Creo que las personas que son técnicamente solventes son, desde luego, un alivio para una sociedad que pide personas profesionales al frente de los cargos públicos».

«Creo que la Generalitat Valenciana tiene un trabajo importantísimo en los próximos años de reconstrucción y sobre todo nosotros vamos a trabajar por los valencianos», ha dicho la primera edil de València a su llegada al acto de toma de posesión del nuevo Consell.

Catalá ha asegurado que desde el PP no van «a estar al ruido ni vamos a estar a la gresca. Vamos a trabajar porque la gente lo que espera de nosotros es trabajo y menos ruido» y ha afirmado sentirse «muy satisfecha de tener una Generalitat y un Consell que está a la altura de las circunstancias». De hecho, ha dicho que conoce a varios de los nuevos miembros y «son personas muy preparadas».