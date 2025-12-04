Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Llorca anuncia un «salto cualitativo» con su nuevo Consell

Los miembros del Gobierno valenciano han tomado posesión en el Palau de la Generalitat con el objetivo de que «la confianza publica no se resiente, tender puentes» y gestionar desde la proximidad

Burguera

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:17

En el Palau de la Generalitat se ha celebrado el acto de toma de posesión de los nuevos consellers del Gobierno que preside Juanfran Pérez ... Llorca. Once miembros del Ejecutivo, todos han jurado su cargo (el jefe del Consell prometió el cargo) y mayoritariamente en valenciano, durante un acto de apenas media hora de duración.

