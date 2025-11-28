Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pradas y Vilaplana rechazan «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana
Registro policial efectuado este miércoles. Iván Arlandis

Dudas y certezas sobre la muerte de la niña en una clínica dental de Alzira

El producto usado en la anestesia y la dosis, en el foco de una investigación policial y sanitaria con dos registros y que busca aclarar las cuatro horas que la menor pasó en el centro

Manuel García

Alzira

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

Algo más de una semana después de que la noticia sacudiera a la ciudad de Alzira, la muerte de una niña de seis tras someterse a un tratamiento dental y el ingreso en estado grave de otra de cuatro años ... , aunque por fortuna el estado de esta última sigue mejorando, quedan incógnitas pendientes que los investigadores están tratando de despejar para que la titular del juzgado 5 de Alzira tenga sobre la mesa toda la información a la hora de depurar las responsabilidades que se deriven de este caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  8. 8 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dudas y certezas sobre la muerte de la niña en una clínica dental de Alzira

Dudas y certezas sobre la muerte de la niña en una clínica dental de Alzira