Dudas y certezas sobre la muerte de la niña en una clínica dental de Alzira

Algo más de una semana después de que la noticia sacudiera a la ciudad de Alzira, la muerte de una niña de seis tras someterse a un tratamiento dental y el ingreso en estado grave de otra de cuatro años ... , aunque por fortuna el estado de esta última sigue mejorando, quedan incógnitas pendientes que los investigadores están tratando de despejar para que la titular del juzgado 5 de Alzira tenga sobre la mesa toda la información a la hora de depurar las responsabilidades que se deriven de este caso.

Los investigadores trabajan desde el pasado jueves 20, día en que la menor, junto a sus padres, por la mañana, entró a la clínica dental para someterse a un tratamiento que mejorara el estado de sus dientes, que presentaban algunas caries.

La menor se sometió al tratamiento, que incluyó la sedación mediante una vía para relajarla, y que duró algo más de una hora con la retirada de unos dientes de leche y la colocación de unos empastes. Posteriormente, pasó a una sala contigua para recuperarse y poder irse a su domicilio. En total, según los progenitores, estuvieron cuatro horas en el establecimiento.

La propietaria de la clínica aseguró a LAS PROVINCIAS en la mañana del mismo viernes, pocas horas después de que saltara la noticia, que la menor había salido del centro «perfectamente» y que había sido en su domicilio cuando se había sentido mal y los acontecimientos se habían precipitado a partir de ese momento: sus padres la llevaron al Hospital Universitario de la Ribera pero ya fue, por desgracia, demasiado tarde.

La investigación se puso en marcha ya en ese momento pero no fue hasta el miércoles, casi una semana después de que se produjeran los hechos, cuando tanto los agentes de la Policía Nacional como los responsables de la Conselleria de Sanidad se personaron en la clínica y, durante un total de siete horas, la recorrieran palmo a palmo e interrogaran a la responsable de la misma sobre lo ocurrido. De allí los agentes se llevaron dos cajas con productos y documentación que ya están analizando para tratar de esclarecer algunas de las dudas.

¿Se les dio a las dos niñas una dosis demasiado elevada para su edad? ¿Había alguna deficiencia de serie en los medicamentos administrados o el modo en que se conservaron? ¿Actuó algún tipo de bacteria en la reacción que tuvieron ambas menores? Los agentes y los responsables sanitarios analizan al detalle todo el material requisado y cómo se realizó el proceso para que la causa logre encontrar a los culpables de lo ocurrido.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han insistido en que el hecho de que hubiera dos profesionales acreditados (tanto la odontopediatra como el anestesista) no significa que la actuación fuera legal, ya que choca, según su versión, con la falta de autorización que la clínica tenía para llevar a cabo técnicas de anestesia y reanimación.

Otra de las cuestiones que ha sorprendido a los vecinos, y así lo comentaban muchos de los que pasaban junto a los medios de comunicación este mismo miércoles, es el hecho de que frente a la propia clínica, a apenas una decena de metros, haya un centro de salud al que, en caso de duda, podrían haber trasladado a la pequeña.

Posteriormente, este mismo jueves, se registró el domicilio del anestesista que intervino en todo el proceso y que, al igual que todos los trabajadores y responsables de la clínica, siguen en estado de shock por lo ocurrido. A lo largo de las próximas jornadas se espera que la investigación siga avanzando y ya se den los primeros pasos por parte del juzgado alcireño que ha asumido esta causa.

De lo que ha trascendido de la autopsia de la menor fallecida, únicamente queda claro que ella no tenía ningún problema previo que se pudiera desconocer. Esta hipótesis aún sería más complicada al darse dos casos separados con muy pocas horas de distancia. Mientras tanto, la clínica continúa cerrada «temporalmente por fuerza mayor», como reza el cartel que sigue pegado en su puerta principal.