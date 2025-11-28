Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un furgón de la Policía Científica junto al edificio donde reside el anestesista. Javier Martínez

La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

El especialista ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos de Sanidad | Los investigadores se llevan una caja con medicamentos y documentación

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

La Policía Nacional ha registrado este jueves en Valencia el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida tras recibir un tratamiento dental en ... Alzira. Un equipo de Policía Científica, agentes del Grupo de Homicidios y una secretaria judicial entraron en la vivienda del especialista sobre las 12 horas tras mostrarle la correspondiente orden judicial, y confiscaron sustancias sedantes y documentación, tal y como hicieron el miércoles en la clínica donde el médico investigado anestesió a dos menores, una fallecida y la otra hospitalizada por una intoxicación grave.

