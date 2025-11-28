La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira

La Policía Nacional ha registrado este jueves en Valencia el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida tras recibir un tratamiento dental en ... Alzira. Un equipo de Policía Científica, agentes del Grupo de Homicidios y una secretaria judicial entraron en la vivienda del especialista sobre las 12 horas tras mostrarle la correspondiente orden judicial, y confiscaron sustancias sedantes y documentación, tal y como hicieron el miércoles en la clínica donde el médico investigado anestesió a dos menores, una fallecida y la otra hospitalizada por una intoxicación grave.

Seis policías de paisano participaron en el registro, que duró una hora aproximadamente, y uno de los agentes sacó una caja de cartón de grandes dimensiones con los fármacos y otros efectos intervenidos. El anestesista estaba dentro de la vivienda en compañía de su abogada y mostró una actitud colaboradora.

Una supuesta mala praxis cuando administró las dosis a dos niñas de seis y cuatro años de edad habría causado la muerte de la mayor y la grave intoxicación que sufrió la más pequeña, según las investigaciones policiales.

El anestesista estuvo varias horas en paradero desconocido después de que trascendiera el fallecimiento de la niña de seis años en el Hospital de la Ribera. La Conselleria de Sanidad pidió entonces a la Policía que lo localizara. Estaba muy apenado por su presunta responsabilidad en el trágico suceso.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el anestesista ya fue interrogado el sábado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que acudiera con su abogado a una reunión con técnicos del Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad, un organismo que vela por el cumplimiento de la normativa sanitaria en los centros y servicios de la Comunitat Valenciana.

Tras esta reunión, los investigadores trasladaron al especialista a dependencias policiales para tomarle declaración, y los técnicos de la Conselleria de Sanidad comenzaron a elaborar un informe para remitirlo lo antes posible a la jueza de Alzira que investiga la muerte de la niña.

Según los expertos, los fallecimientos por una descompensación de anestesia son muy inusuales y se producen siempre en quirófano. Otra de las hipótesis que barajan los investigadores es que algún producto utilizado en la clínica estuviera contaminado por una bacteria.

La Policía y la Conselleria de Sanidad también investigan la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las menores. Los técnicos del Servicio de Inspección de Sanidad tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro, así como el estado de conservación del mismo.

Una jueza de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación para esclarecer las causas de la muerte de la menor y de la grave intoxicación de otra niña. La magistrada está esperando los resultados de los análisis de las muestras remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, ya que los forenses que realizaron la autopsia no han podido determinar la causa del fallecimiento.