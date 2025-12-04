Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
Pilar Bernabé, entre Vicent Mompó y Diana Morant, en la tribuna de invitados de Les Corts. Efe

Las denuncias de machismo en el PSOE le estallan en la cara a Bernabé

La falta de respuestas por los comportamientos de Paco Salazar pone el foco en la responsable federal de Igualdad, a la que el partido señala por primera vez tras la caída de Mazón

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:18

Comenta

Seis meses de denuncias, seis meses desde que se conocieron las actitudes machistas, misóginas e intolerables de uno de los más altos dirigentes del PSOE, ... hasta hace poco con puesto en mando en la misma Moncloa, y los responsables de Igualdad de ese partido sin actuar. Y a la cabeza de esa secretaría federal, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV del cap i casal, Pilar Bernabé. El nombre de la dirigente valenciana aparece este jueves en un buen número de medios de comunicación, también en ElDiario.es que es el que ha destapado la falta de actuación de esa secretaría federal. También se apunta a la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, y a la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró.

