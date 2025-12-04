Las denuncias de machismo en el PSOE le estallan en la cara a Bernabé

Seis meses de denuncias, seis meses desde que se conocieron las actitudes machistas, misóginas e intolerables de uno de los más altos dirigentes del PSOE, ... hasta hace poco con puesto en mando en la misma Moncloa, y los responsables de Igualdad de ese partido sin actuar. Y a la cabeza de esa secretaría federal, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y líder del PSPV del cap i casal, Pilar Bernabé. El nombre de la dirigente valenciana aparece este jueves en un buen número de medios de comunicación, también en ElDiario.es que es el que ha destapado la falta de actuación de esa secretaría federal. También se apunta a la vicesecretaria del PSOE, María Jesús Montero, y a la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró.

Bernabé había convocado este miércoles una reunión con los responsables de Igualdad de las federaciones del PSOE, como consecuencia de esas denuncias de falta de actuación ante las informaciones conocidas sobre Francisco Salazar, uno de los aparateros del PSOE con más trayectoria en el partido, hombre de confianza de Santos Cerdán y miembro del triunvirato designado por Pedro Sánchez para dirigir el área de Organización del partido tras la caída de 'súperSantos' –Zapatero dixit- y la designación de Rebeca Torró como secretaria de Organización. Una reunión que acabó sin conclusiones y, según las crónicas, con la secretaria de Igualdad cortando las intervenciones de la portavoz de Igualdad en el Congreso, Andrea Fernández, así como a las representantes de Extremadura y Baleares y negando el turno de palabra a la portavoz de la materia en el Senado, Carmela Silva y a la de Madrid, Lorena Morales.

Desde la Moncloa ahora sí lamentan que el partido no haya estado a la altura y sospechan que desde Ferraz «se ha ocultado información al presidente del Gobierno». Y se añade que Sánchez «no tuvo ninguna duda de la trascendencia del asunto» y demandó a Torró las explicaciones por las que durante cinco meses no se había interesado.

El PSOE, siempre cuidadoso con los gestos, situó a una mujer al frente de Organización en pleno desmadre de audios de Koldo García y José Luis Ábalos con el consumo de prostitución por el medio. Tocaba reforzar el perfil feminista, y la valenciana Torró –sin experiencia en el área de Organización- fue la elegida. Salazar acompañaba a Torró en esa labor –de hecho, fue quien propuso el nombre de la exconsellera valenciana-, pero que trascendieran sus intolerables actitudes machistas forzaron su caída. Bernabé fue reconocida por otro motivo muy distinto: convertirla en la punta de lanza del ataque del Gobierno contra Carlos Mazón por su decepcionante gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Bernabé fue elegida hace un año por Sánchez para asumir la secretaría de Igualdad de la dirección federal del PSOE

Bernabé ha tenido que escuchar este jueves críticas más que contundentes por la situación generada y la falta de respuestas del partido. Que el caso haya estallado en un medio de comunicación cercano a Moncloa, si no el más cercano de todos, añade significación a la polémica. Cinco meses después, o seis, de que estallara el caso, Bernabé –responsable de Igualdad desde hace un año- no ha sabido gestionar un asunto aparentemente de lo más sencillo, aún a pesar de la defensa que en su día hizo Montero de Salazar, o de que la ministra Pilar Alegría se reuniera hace pocas fechas con éste. Los audios de Koldo y Ábalos, los fallos de las pulseras antimaltrato de 'AliExpress' y ahora la inacción del partido ante el caso Salazar han venido arruinando la imagen del PSOE como formación política feminista. Una grieta que afecta en primera persona y de forma directa a la secretaria de Igualdad del partido, es decir, a Bernabé.

Que el caso haya estallado en este momento y con estos protagonistas dirige el foco hacia Bernabé, el gran valor de los socialistas desde que hace un año la dana arrasara media provincia de Valencia y dejara a la vista una gestión política más que mejorable de la tragedia. Bernabé se erigió en punta de lanza de la crítica a la labor de la entonces consellera Salomé Pradas y de la dudosa agenda de Mazón en las horas más críticas de la riada.

Sánchez se apresuró a reconocer su valía política y la elevó a la secretaría federal de Igualdad del PSOE. De Delegada del Gobierno con escasa visibilidad hasta el 29-O a número 4 de la dirección federal del partido. A Bernabé se le señaló con reiteración incluso como el mejor valor electoral de los socialistas valencianos, por delante incluso de la secretaria general y ministra, Diana Morant. El runrún de un eventual relevo como cartel electoral para las autonómicas ha venido circulando con comodidad por el socialismo valenciano.

Mazón acabó presentando su dimisión hace un mes, después de las constantes movilizaciones sociales en su contra y de un rechazo que se acabó de visibilizar en el funeral de Estado. Su situación se convirtió en insostenible y renunció al cargo. Objetivo cumplido. Pero la polémica por las denuncias de machismo en el partido agrietan ahora la imagen de Bernabé, como a la de Torró, a la que se señala por no actuar de forma contundente frente a este caso.

Bernabé, no es ningún secreto, no pertenece al poderoso lobby feminista del PSOE. La dirigente valenciana ocupa la secretaría de Igualdad por decisión de Pedro Sánchez. La polémica sobre su falta de actuación debilita su imagen, le resta imagen en esa 'carrera' nunca reconocida con Morant y deja entrever la voluntad del lobby feminista del PSOE de recuperar para sí una secretaría federal que siempre han considerado como propia.