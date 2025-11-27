Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»

Emoción a flor de piel y lágrimas. El colegio alcireño donde estudiaba la niña que falleció el pasado jueves tras someterse a un tratamiento en una clínica dental de la ciudad ... ha celebrado, a las nueve de la mañana de este jueves, y en medio de un ambiente aún de gran conmoción, un pequeño acto de homenaje a la pequeña. Poco a poco, y en medio del silencio sobrecogedor, padres y alumnos accedieron al patio y se pusieron en círculo.

En primer lugar, la directora del centro ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha explicado que la niña «siempre estará con nosotros y siempre formará parte de nuestro colegio».

A continuación ha sido el turno de uno de los maestros que tuvo la pequeña, quien, también embargado por la emoción, habló de su bella sonrisa y de su «dulce inseguridad», a la que después le seguía «un abrazo de tranquilidad». La niña de la «preciosa mirada que mostraba decisión» ha dejado un gran hueco entre la comunidad educativa, pero nadie la olvidará nunca y siempre formará parte del centro.

Finalmente, hubo unas palabras por parte de una prima de la menor, quien, sin poder contener las lágrimas, no pudo evitar recordar a la pequeña: «Es algo que jamás tenía que haber ocurrido. Pero aunque la vida a veces dé golpes, ella se merece que la recordemos para siempre».

También ha agradecido la labor «de todos los que han tratado con ella. Gracias por cuidarla siempre y por quererla de una manera tan humana y por hacer un trabajo tan humano. Ojalá ella pudiese estar aquí hoy, porque le gustaría vernos. Todos la abrazamos desde aquí. Hoy y siempre».

Posteriormente comenzó un sobrecogedor minuto de silencio en el patio del centro, que concluyó con una cerrada ovación y lágrimas en los ojos de muchos de los asistentes.