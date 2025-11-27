Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor ebrio provoca un accidente con seis heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
Clínica dental que atendió a la pequeña. Iván Arlandis

Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»

El centro educativo celebra un pequeño acto de homenaje a la menor, que murió tras un tratamiento en una clínica dental, con un minuto de silencio

Manuel García

Alzira

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:20

Comenta

Emoción a flor de piel y lágrimas. El colegio alcireño donde estudiaba la niña que falleció el pasado jueves tras someterse a un tratamiento en una clínica dental de la ciudad ... ha celebrado, a las nueve de la mañana de este jueves, y en medio de un ambiente aún de gran conmoción, un pequeño acto de homenaje a la pequeña. Poco a poco, y en medio del silencio sobrecogedor, padres y alumnos accedieron al patio y se pusieron en círculo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»

Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»