Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
Registro policial efectuado el pasado miércoles. Iván Arlandis

Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira investigada por una muerte

La menor estuvo en el mismo establecimiento donde acudió otra pequeña de seis años que falleció el pasado jueves 20

Manuel García

Alzira

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:06

Comenta

Una buena noticia después de la tragedia que se vivió el pasado jueves 20 en Alzira. La niña de cuatro años de edad que permanecía ingresada en el Hospital Clínico de Valencia después de haber acudido a una clínica dental de la capital de la Ribera Alta ha recibido este martes el alta médica y ya puede regresar a su domicilio.

LAS PROVINCIAS ha podido saber que el alta médica ha tenido lugar durante la mañana de este martes y fuentes sanitarias así lo han confirmado.

Cabe recordar que también se está investigando la muerte de otra niña de seis años después de que ambas acudieran con sus padres a una clínica dental el pasado jueves 20 de noviembre para someterse a un tratamiento dental.

El juzgado número 5 de Alzira ya ha abierto la causa, inspectores de la Policía Nacional acudieron el miércoles a efectuar un registro en la misma y miembros de la Conselleria de Sanidad también se acercaron hasta estas instalaciones para tratar de determinar lo ocurrido.

Pocas jornadas después de lo ocurrido, desde la Conselleria de Sanidad afirmaron que la clínica dental carecía de la autorización necesaria para efectuar este tipo de sedación. Por su parte, algunos profesionales del sector han señalado que podría existir un vacío legal sobre la autorización que deben tener estas clínicas para poder llevar a cabo la anestesia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira investigada por una muerte

Sale del hospital la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira investigada por una muerte