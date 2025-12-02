Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
Uno de los Cecopis que se celebró después de la tragedia de la dana. EP

La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana

La magistrada también reclama al jefe de gabinete José Manuel Cuenca las llamadas que cruzó con el expresidente, la exconsellera y Argüeso

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:20

Comenta

La jueza ha recibido ya los vídeos de la llegada de Carlos Mazón al Cecopi, unas imágenes que resultaron en su momento enormemente polémicas por ... las horas en las que se registraron. El presidente llegó a las 20.28 horas, minutos después del envío del Es Alert. Pero este jueves la magistrada también ha aprovechado para dictar nuevas resoluciones. Y en otro de los documentos sigue cerrando el cerco en torno a los investigados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  4. 4

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  5. 5 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  6. 6

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados
  7. 7 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  8. 8 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  9. 9

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana

La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana