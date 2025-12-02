La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana

La jueza ha recibido ya los vídeos de la llegada de Carlos Mazón al Cecopi, unas imágenes que resultaron en su momento enormemente polémicas por ... las horas en las que se registraron. El presidente llegó a las 20.28 horas, minutos después del envío del Es Alert. Pero este jueves la magistrada también ha aprovechado para dictar nuevas resoluciones. Y en otro de los documentos sigue cerrando el cerco en torno a los investigados.

De hecho, la instructora concede «un día» a la exconsellera Salomé Pradas para que aporte todos los mensajes de Whatsapp que cruzó con el expresidente de la Generalitat el día de la dana. La investigada reconoció durante la entrevista concedida este domingo a La Sexta que esas comunicaciones estaban en su poder y no habían sido facilitadas al juzgado.

No son los únicos registros telefónicos que pide la instructora. También reclama a José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Mazón, para que le aporte la factura de su móvil, así como todas las llamadas y mensajes que intercambión aquel día con Mazón, Pradas y Argüeso.