La jueza cita de nuevo al técnico que preparó el primer borrador del Es-Alert

La jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana ha vuelto a llamar a declarar a José Ramón Cuevas, que por aquel entonces ... era jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de Emergencias y que en la tarde del 29 de octubre de 2024 se encargó de preparar un primer borrador de Es-Alert en torno a hora y media antes de que se enviara el de las 20.11 horas. Así lo ha ordenado en una providencia remitida a las partes este martes.

La decisión de la jueza llega tras un escrito de Intersindical presentado el pasado 24 de noviembre pero también después de la entrevista de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en Salvados de La Sexta el pasado domingo, donde la titular del departamento de Emergencias también habla de ese mensaje. Pradas siempre ha dicho que ese mensaje no les llegó.

Además, la exconsellera dijo que le «sorprendió» que el técnico se refiriera al mensaje como «un borrador chorra» y «sin importancia» porque, asegura Pradas, es lo que les leyó Jorge Suárez en el Cecopi. La jueza pretende aclarar la importancia de ese mensaje y por qué, si es así, no llegó al centro de control operativo. La segunda declaración del técnico no tiene, por el momento, fecha ni hora.