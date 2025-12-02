Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, durante la recogida de un cadáver tras la dana. JL BORT

La jueza cita de nuevo al técnico que preparó el primer borrador del Es-Alert

La magistrada quiere hacer más preguntas a Juan Ramón Cuevas, jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de Emergencias, que definió el mensaje que redactó hora y media antes de que se enviara el definitivo como «un borrador chorra»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

La jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana ha vuelto a llamar a declarar a José Ramón Cuevas, que por aquel entonces ... era jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de Emergencias y que en la tarde del 29 de octubre de 2024 se encargó de preparar un primer borrador de Es-Alert en torno a hora y media antes de que se enviara el de las 20.11 horas. Así lo ha ordenado en una providencia remitida a las partes este martes.

