Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

El presidente acudió al complejo de la Generalitat a las 20.28 horas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:05

La jueza de la dana ya ha recibido los vídeos de Mazón y su comitiva llegando al centro de Emergencias, ubicado en L'Eliana, el ... día de la dana. Se trata del documento que prueba que el máximo dirigente del Consell llegó a las 20.28 horas, minutos después de que se materializara el envío del Es Alert.

lasprovincias La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana