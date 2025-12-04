Pérez Llorca habló con Pradas y Mazón menos de dos minutos la tarde de la dana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, habló con su predecesor, y a la postre jefe del Consell, Carlos Mazón en la tarde de ... la dana. También lo hizo con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas. Así se desprende del listado de llamadas de su teléfono oficial que ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Finestrat al juzgado de Catarroja que investiga la causa de la dana. Pérez Llorca habló con las otras dos personas en tres llamadas realizadas en torno a las 19 horas.

Según el listado, desde el móvil del ahora president aparecen tres llamadas a los números de Mazón y Pradas, aunque el informe, anonimizado, no muestra los teléfonos, por lo que se desconoce cuántas veces habló con cada uno. Se entiende que, al menos, habló una vez con cada uno. En las tres ocasiones son llamadas que hace el mismo Pérz Llorca. Una, la más corta, es a las 18.57. Dura apenas 18 segundos. La siguiente empieza en el mismo minuto y termina a las 18.58 horas: son un minuto y 6 segundos. Es la llamada más larga. La tercera y última dura apenas 9 segundos y se dio a las 18.59 horas.

Estas tres llamadas coinciden con las que ante la jueza reconoció Pérez Llorca. Durante su declaración ante la jueza, el ahora president, que por aquel entonces era síndic del PP en Les Corts y no tenía responsabilidades en el gobierno autonómico, explicó que había hecho estas tres llamadas tras ver en una cafetería de La Vila Joiosa imágenes de Utiel La primera, dijo, fue a Pradas, pero no debió contestarle porque después llamó a Mazón. Fue esa llamada más larga, donde el jefe del Consell le trasladó su preocupación y le pidió que hiciera una ronda de llamadas con alcaldes de la zona afectada. La tercera llamada fue con Pradas, que le dijo que iba «liada».