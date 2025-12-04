Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca, a su llegada al acto de su toma de posesión como president. EFE/ANA ESCOBAR

Pérez Llorca habló con Pradas y Mazón menos de dos minutos la tarde de la dana

El president se puso en contacto con su predecesor y con la directora de la emergencia a las 19 horas del 29 de octubre

A. Rallo
Álex Serrano López

A. Rallo y Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, habló con su predecesor, y a la postre jefe del Consell, Carlos Mazón en la tarde de ... la dana. También lo hizo con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas. Así se desprende del listado de llamadas de su teléfono oficial que ha sido facilitado por el Ayuntamiento de Finestrat al juzgado de Catarroja que investiga la causa de la dana. Pérez Llorca habló con las otras dos personas en tres llamadas realizadas en torno a las 19 horas.

