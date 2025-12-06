Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ambiente de Maratón en la víspera de la carrera.

Ambiente de Maratón en la víspera de la carrera. Iván Arlandis

Valencia es tomada por los maratonianos

A escasas horas del inicio de la prueba, los runners ultiman su preparación y los curiosos visitan los preparativos en la zona de la meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:20

Poco falta para que los 36.000 corredores que participarán en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tomen la salida. A partir de las 8: ... 00 horas y en grupos escalonados, este 7 de diciembre arrancará una prueba que atrae a personas de todos los países. Una jornada dominical que además de festiva en el calendario deportivo aventura también un clima propicio, pese a que el calor por el poniente pueda causar algún estrago.

