Valencia es tomada por los maratonianos

Poco falta para que los 36.000 corredores que participarán en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tomen la salida. A partir de las 8: ... 00 horas y en grupos escalonados, este 7 de diciembre arrancará una prueba que atrae a personas de todos los países. Una jornada dominical que además de festiva en el calendario deportivo aventura también un clima propicio, pese a que el calor por el poniente pueda causar algún estrago.

El cúmulo de emociones se reproduce. La emoción, los nervios, las ganas por superarse... son sólo algunas de ellas. Por ello, hay quienes han decidido salir a las calles de la capital del Turia este sábado para codearse con el ambiente de este Maratón.

En lo que respecta a los participantes, una estampa habitual ha sido ver a diversos grupos de corredores realizando el último entrenamiento previo a la prueba. Algunos incluso ya con el atuendo de la presente edición. Otros con los de sus respectivos equipos de atletismo, sea a nivel aficionado o más profesional. Lo importante era estirar las piernas y ver sensaciones, sea con el objetivo de superar la mejor marca personal, completar los algo más de 42 kilómetros de distancia o con otras motivaciones de por medio.

Ambiente de Maratón en la víspera de la carrera Iván Arlandis

Pero al margen de los runners, centenares de valencianos y otros turistas se han dejado ver especialmente por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ahí, en esta zona del viejo cauce del río Turia, está ubicada la meta, tal y como se ha repetido en anteriores ediciones. Con la lona ya preparada y el arco del punto de llegada con el cronómetro en pie marcando la cuenta atrás, numerosos curiosos se fotografiaban para enmarcar un recuerdo.

Sin duda, Valencia y la ciudad ya está preparada este 2025 para disfrutar de un gran Maratón. Una vez más la gente se volcará para brindar el respaldo a todos aquellos que vuelven a convertir esta carrera en una de las mejores del mundo.