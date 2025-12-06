El límite de tiempo fijado para terminar el Maratón de Valencia 2025 El reglamento de la prueba es muy concreto con su normativa y establece una marca máxima

El próximo 7 de diciembre será un día muy especial para Valencia. La ciudad se convertirá en el centro mundial del running. Miles de corredores, algunos llegados desde diferentes partes del mundo, recorrerán los 42 kilómetros de la prueba. Lo harán acompañados por un público que llenará las calles para insuflar de ánimo las piernas de los maratonianos. Con el objetivo de garantizar la seguridad y la comodidad de los participantes, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich establece una serie de normas respecto a los tiempos de la carrera.

Los corredores saldrán en nueve tandas diferentes. La primera de ellas será a las 8.15 horas y está pensada para aquellos atletas que harán la prueba en menos de 2 horas y 50 minutos. La última de todas saldrá a las 9:35 horas y en ella estarán quiénes completarán la prueba a partir de 4h10:00. La organización se reserva el derecho a realizar más salidas, entre otras, por razones de seguridad, organización y/o logística. En ese caso, se procederá a su notificación a los afectados con tiempo suficiente para una correcta organización y preparación de la prueba.

En cualquier caso, el límite de tiempo máximo oficial de finalización de la prueba es de 5:30:00 horas. Además, todo corredor que llegue al kilómetro 25 después de las 12:57 horas deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5 horas y 30 minutos, ya descontado el desfase de las oleadas).

Cabe recordar que todos los corredores que se inscriban con el objetivo de terminar el maratón por debajo de 3h12:00 deberán obligatoriamente acreditar mediante documento su mejor marca previa en maratón, medio maratón, 15K o 10K de los últimos 3 años, bien a través del procedimiento habilitado en la web de inscripción, bien con posterioridad a requerimiento de la organización.