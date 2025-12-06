Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
Un corredor de la Media Maratón de Valenica 2025. Iván Arlandis

El límite de tiempo fijado para terminar el Maratón de Valencia 2025

El reglamento de la prueba es muy concreto con su normativa y establece una marca máxima

A. Pedroche

A. Pedroche

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:47

Comenta

El próximo 7 de diciembre será un día muy especial para Valencia. La ciudad se convertirá en el centro mundial del running. Miles de corredores, algunos llegados desde diferentes partes del mundo, recorrerán los 42 kilómetros de la prueba. Lo harán acompañados por un público que llenará las calles para insuflar de ánimo las piernas de los maratonianos. Con el objetivo de garantizar la seguridad y la comodidad de los participantes, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich establece una serie de normas respecto a los tiempos de la carrera.

Los corredores saldrán en nueve tandas diferentes. La primera de ellas será a las 8.15 horas y está pensada para aquellos atletas que harán la prueba en menos de 2 horas y 50 minutos. La última de todas saldrá a las 9:35 horas y en ella estarán quiénes completarán la prueba a partir de 4h10:00. La organización se reserva el derecho a realizar más salidas, entre otras, por razones de seguridad, organización y/o logística. En ese caso, se procederá a su notificación a los afectados con tiempo suficiente para una correcta organización y preparación de la prueba.

En cualquier caso, el límite de tiempo máximo oficial de finalización de la prueba es de 5:30:00 horas. Además, todo corredor que llegue al kilómetro 25 después de las 12:57 horas deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5 horas y 30 minutos, ya descontado el desfase de las oleadas).

Cabe recordar que todos los corredores que se inscriban con el objetivo de terminar el maratón por debajo de 3h12:00 deberán obligatoriamente acreditar mediante documento su mejor marca previa en maratón, medio maratón, 15K o 10K de los últimos 3 años, bien a través del procedimiento habilitado en la web de inscripción, bien con posterioridad a requerimiento de la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  7. 7

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  8. 8

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  9. 9 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  10. 10

    Así perdió Valencia su milla de oro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El límite de tiempo fijado para terminar el Maratón de Valencia 2025

El límite de tiempo fijado para terminar el Maratón de Valencia 2025