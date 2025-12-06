Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»

Suena el 'Gloria in excelsis deo' de Antonio Vivaldi mientras el cielo se ilumina con los fuegos artificiales de la plaza del Ayuntamiento. Miles de ... personas se agolpan dentro del corazón de Valencia capital y en las calles adyacentes para ver el encendido de luces y el espectáculo de petardos que cada sábado a las 18:30 horas se reproduce religiosamente desde finales de noviembre. La imagen recuerda a las 'mascletaes' de Fallas, aunque con menos afluencia y temperaturas más bajas. El lleno absoluto de la plaza del Ayuntamiento es el paradigma de un fin de semana a rebosar de visitantes, locales y extranjeros, en el que varios eventos han coincidido.

El puente de diciembre, que este año regala el lunes como día extra de descanso; la Maratón de Valencia, con cerca de 36.000 participantes; el ambiente prenavideño, con las familias organizando las compras habituales de estas fechas; y el inicio de actividades como la Feria de Atracciones de Navidad. Todo se ha unido este fin de semana en el 'cap i casal', así que no sorprende que apenas quepa un alfiler en las calles más céntricas —y también, aunque en menor medida, en el resto de la ciudad—. Y si a la concentración de eventos y actividades se le suma que la temperatura de este sábado ha oscilado entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima, el cóctel es perfecto.

La vorágine de transeúntes ha sido tal que el Ayuntamiento ha decidido cortar las calles de Russafa, Gran Vía, Xátiva, Colón desde la Porta de la Mar y San Vicent desde la plaza del Ayuntamiento hasta la de la Reina para evitar que los coches se topen con los visitantes. Una medida que busca prevenir accidentes y mejorar la experiencia de los que se han acercado hasta el centro. La alcaldesa de la capital, María José Catalá, ya auguró este viernes que iba a ser un fin de semana «muy exigente».

La estampa que ofrecen las calles del centro es más propia de la mayor festividad del 'cap i casal'. Luces, bullicio e incluso fuegos artificiales. Así lo ven también dos jóvenes que se dirigen a la plaza de la Reina. «Esto es como si estuviéramos en Fallas. Nunca había visto a tanta gente en estas fechas», le dice una a la otra.

De entre las personas que se han atrevido a inmiscuirse en el centro, hay variedad de opiniones. Algunas disfrutan de la multitud que se agolpa en cada esquina, mientras que otras lo ven demasiado. Beatriz Jimeno y Javier Fernández han optado por acercarse para ver el encendido de luces con su hija. En su caso, están contentos por ver el ambiente, pero entienden que los vecinos de la zona estén «más hartos». «Molestar sí que molesta, porque no puedes andar por la calle», expresa él, a lo que ella replica que sí que le gusta, porque «le da vida a la ciudad».

También Pau Cano y María Rubio han decidido comenzar la tarde del sábado viendo el espectáculo de la plaza del Ayuntamiento. Ellos han venido desde Castelló. En su caso, definen la experiencia como «agobiante». «Es una barbaridad la gente que hay; hemos intentado sentarnos en una cafetería, pero estaban llenas», explica él, a lo que ella añade que «deberían de organizarlo de otra manera». Por su parte, Amparo Sales, que se ha desplazado hasta Valencia desde Tavernes de la Valldigna para pasar el fin de semana con su familia, ve el bullicio con buenos ojos. «A mí me encanta, me emociona mucho ver el ambiente que hay», remarca.

Compras en la calle Colón

Cruzar un semáforo en la calle Colón es una odisea. Decenas de personas se aglutinan mientras los agentes de la Policía Local intentan gestionar el tráfico antes del corte definitivo de las 19:00 horas. La calle del consumismo por excelencia, con decenas de tiendas en una y otra acera, es otro de los puntos calientes al que acuden los valencianos en busca de los regalos navideños. Y es que muchas personas aprovechan este fin de semana largo para avanzar en las gestiones navideñas y evitar así que se les eche el tiempo encima o que se queden sin el producto deseado.

Cada escaparate lucha por llamar la atención de los viandantes, que apenas caben en las aceras en las zonas más concurridas. Ofertas, mejores precios e incluso algún trabajador en la puerta son las técnicas de captación utilizadas.

Mercado navideño en la plaza de la Reina

Misma sensación de abarrotamiento se vive en la plaza de la Reina, donde se ubica un mercadito navideño y un belén a tamaño natural. «Me he acercado, pero no se ve nada», le cuenta una adolescente argentina a su abuela, sentada en un banco. Varios de los establecimientos desprenden largas colas de transeúntes en busca de su tarrina de helado o de un chocolate caliente. Y lo mismo ocurre con las terrazas de los restaurantes, donde encontrar una mesa libre es prácticamente un milagro.

La previsión de la Conselleria de Turismo para este puente de diciembre es que los hoteles se llenarán al 77% de su capacidad en toda la región. Una cifra que se eleva hasta el 90% en el caso del 'cap i casal', donde el Maratón de Valencia ha sido un impulso clave.

Varios de los 36.000 participantes que se han desplazado hasta la capital del Turia para recorrer 42 kilómetros este domingo han aprovechado para hacer turismo por el centro. Alguno, incluso, con la camiseta blanca y naranja de esta edición. Por la mañana, en cambio, se les ha visto soltar piernas antes de la carrera tanto por el jardín del Turia como por la playa.

La afluencia de este puente es un buen termómetro de lo que se espera estas Navidades en el 'cap i casal'. Multitudes en las zonas más céntricas y en puntos concretos de la ciudad, en una época del año donde el movimiento es constante. Todo un reto para la movilidad, en el que se tratará de conseguir que Valencia no colapse ni muera de éxito.