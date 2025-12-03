Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de un oscarizado thriller con Tom Hanks a un drama romántico con Brad Pitt La oferta para este 15 de junio también incluye cine para todos los gustos

María Gardó Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:04 | Actualizado 01:47h.

Este miércoles 3 de diciembre las cadenas generalistas de televisión tienen preparada una gran variedad de películas en abierto y totalmente gratuitas. Hay para todos los gustos, desde acción a comedia romántica.

Entre las propuestas destaca 'Apolo 13', entre el thriller y la aventura espacial, narra la historia real de esta mítica misión. La cinta está protagonizada por Tom Hanks y está considerado como una de las mejores películas de Ron Howard como director. La cinta ganó dos premios Oscar: Mejor Sonido y Mejor Montaje.

Además, otro título que destaca es '¿Conoces a Joe Black?', con Brad Pitt y Anthony Hopkins como principales nombres en el reparto.

Estas son otras buenas películas para ver hoy:

Be Mad 15.33 horas ¿Conoces a Joe Black?

Año: 1998

Dirección: Martin Brest

Reparto: Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber.

Sinopsis: William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que se enamora de su hija. Joe es, en realidad, la personificación de la muerte, que tiene una misión que cumplir.

Be Mad 20.45 horas Alerta Máxima

Año: 1992

Dirección: Andrew Davis

Reparto: Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey y Erika Eleniak.

Sinopsis: Casey Ryback, exmiembro de la marina americana, trabaja como cocinero a bordo del USS Missouri. La tripulación organiza una fiesta para celebrar el cumpleaños del capitán Adams: han contratado a la banda de música de William Strannix y a una chica playboy que deberá salir por sorpresa de la tarta.

Paramount Network 22.00 horas Apolo 13

Año: 1995

Dirección: Ron Howard

Reparto: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kathleen Quinlan.

Sinopsis: El Apolo 13, la tercera misión tripulada de la NASA a la Luna, inicia su apasionado viaje en abril de 1970. Pero cuando la nave está a punto de llegar a su destino, una explosión les hace perder oxígeno, energía y el curso del vehículo. Todo se convierte en una situación desesperada para los tres hombres que viajan a bordo, que emprenderán una acelerada carrera contra el tiempo para intentar regresar a la Tierra con vida.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'La lista', a las 10.46 horas, en Be Mad.

- 'Crónica de un engaño', a las 12.28 horas, en Be Mad.

- 'No confíes en nadie', a las 14.01 horas, en Be Mad.

- 'El príncipe y el mendigo', a las 14.50 horas, en Trece.

- 'La carrera del oro', a las 16.50 horas, en Trece.

- 'Raza de violencia', a las 18.40 horas, en Trece.

- 'El último patriota', a las 19.04 horas, en Be Mad.

- 'El marginado', a las 20.40 horas, en Trece.