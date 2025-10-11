María Mariner Guijarro: «Es un honor formar parte de la corte»
Erika Manso
Valencia
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:53
-¿Que significaría para ti ser fallera mayor infantil de Valencia?
-Para mí sería un honor y un sueño hecho completamente realidad. Es lo ... que quiero desde que soy pequeña y me encantaría representar a todos los niños de Valencia.
-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?
-No estaba muy nerviosa, lo estuve más cuando dijeron el veredicto, sobre todo porque yo fui la número doce y ya quedaban pocas.
-¿Qué acto de las Fallas disfrutas más?
-Por un lado, la Ofrenda, porque pasas por delante de la Virgen. Por otro lado, la presentación este año me ha encantado porque ya puedes decir que eres la fallera mayor infantil de tu falla. También me gusta la plantà porque da comienzo a las Fallas.
-¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?
-Me encantaría ser profesora de niños u organizadora de eventos. La verdad es que me gusta mucho estar de lío y así estaría todo el día de fiesta y disfrutando.
-Ya agradeciste a la Geperudeta la oportunidad de ser fallera mayor infantil de tu comisión, ¿volverás a hacerlo este año por haber sido elegida entre las 73 candidatas?
-Si, por supuesto que lo haré, porque es un honor poder estar aquí ahora, tanto formando parte de la corte, como si llegara a ser fallera mayor infantil de Valencia.
