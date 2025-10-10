Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María José Catalá. Ayto. de Valencia

Cuándo es la llamada de la alcaldesa a las falleras mayores de Valencia de 2026: día, hora y cómo verlo online y por televisión

Con la tradicional 'telefonada' comienza el nuevo ejercicio fallero

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:48

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunciará, este lunes 13 de octubre, el nombre de las falleras mayores de Valencia de 2026. El anuncio lo realizará segundos antes de comunicárselo por teléfono a las dos agraciadas -elegidas entre las 13 jóvenes y las 13 niñas candidatas-. Las dos nuevas máximas representantes de las Fallas serán proclamadas el martes 14 de octubre.

María José Catalá presidirá, a partir de las 19.00 horas, el Pleno Extraordinario de la Junta Central Fallera que se celebrará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Posteriormente, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, se trasladará al Hemiciclo donde, en una asamblea extraordinaria de presidentes de falla, leerá el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de Valencia a quien, directamente, les comunicará su elección por teléfono.

En primer lugar, la alcaldesa, nombrará y felicitará a la fallera mayor infantil de Valencia. Minutos después María José Catalá saludará y dará la enhorabuena a la fallera mayor.

Con estas llamadas de la alcaldesa, y el nombramiento de las nuevas falleras mayores de la ciudad empezará el nuevo ejercicio fallero.

Cómo verlo online

Puedes seguir el vídeo en directo y toda la información de las Fallas en LAS PROVINCIAS: la llamada de la alcaldesa, los perfiles y las primeras palabras de las falleras mayores de Valencia 2026.

Cómo verlo por televisión

À Punt retransmitirá el lunes en directo la llamada de la alcaldesa de Valencia. A partir de las 17:45 horas, el magazín 'Va de Bo' conectará con el hemiciclo del Ayuntamiento para trasladar todo el ambiente previo de uno de los actos que más expectación despierta en el mundo fallero.

