María José Catalá. Ayto. de Valencia

DIRECTO TV | Llamada de la alcaldesa a las falleras mayores de Valencia de 2026

Con la tradicional 'telefonada' comienza el nuevo ejercicio fallero

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:08

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunciará, este lunes 13 de octubre, el nombre de las falleras mayores de Valencia de 2026. El anuncio lo realizará segundos antes de comunicárselo por teléfono a las dos agraciadas -elegidas entre las 13 jóvenes y las 13 niñas candidatas-.

María José Catalá presidirá, a partir de las 19.00 horas, el Pleno Extraordinario de la Junta Central Fallera que se celebrará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Posteriormente, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, se trasladará al Hemiciclo donde, en una asamblea extraordinaria de presidentes de falla, leerá el acta del jurado encargado de la elección de las falleras mayores de Valencia a quien, directamente, les comunicará su elección por teléfono.

En primer lugar, la alcaldesa, nombrará y felicitará a la fallera mayor infantil de Valencia. Minutos después María José Catalá saludará y dará la enhorabuena a la fallera mayor.

Las dos nuevas máximas representantes de las Fallas serán proclamadas el martes 14 de octubre.

La llamada de la alcaldesa EN DIRECTO

Podrás seguir aquí el vídeo en directo una vez empiece el acto y toda la información de las Fallas en LAS PROVINCIAS: la llamada de la alcaldesa, los perfiles y las primeras palabras de las falleras mayores de Valencia 2026.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

