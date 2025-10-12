Carmen Prades Gil: «Soy una fallera de plantà»

Sueña con recibir la llamada de la alcaldesa y afirma que sería una fallera mayor muy cercana a la gente. Su día preferido es el ... de la plantà.

-¿Quiere ser la elegida? ¿Qué cualidades tiene?

-Sí. Sería cumplir el sueño de esa niña fallera que admira la banda. Soy cercana, cariñosa y sensible. Me gustaría ser esa fallera mayor que conecta con la gente fallera y valenciana. Y acercarme a la mayor cantidad de gente posible que admira a esa figura, como me pasa a mí.

-Martina salió la primera en el Roig Arena y usted la última. ¿Qué sintió?

-Cuando salió Martina me alegré. Es como una hermana. Si ella estaba, yo estaba feliz. Siempre podré decir que Convento abrió la elección y Convento la cerró.

-¿Qué diría de Pedro Ródenas?

-Con once años mi tío animó a mis padres a censarme y lo que soy como fallera es gracias a él. Me apunté, él faltó y mi familia decidió acompañarme y se enamoraron de la fiesta.

Su vivencia tras la dana Carmen contactó tras la dana con sus 25 conductores afectados. Fue a Paiporta a sacar barro hasta de un traje de valenciana de la hija de un empleado y le regaló una falda suya. Como empresa, pusieron coches de alquiler

-¿Se ve dirigiendo la empresa?

-Sí, si mi jefe me da el aprobado (su padre). Una de las cosas que más me gusta es trabajar con él. Tenemos a 300 empleados.

-¿Su hermano trabaja con usted?

-Estudió ingeniera industrial de energía y tiene una empresa. Estudia con los ayuntamientos la sostenibilidad de pueblos.

-¿Tiene pareja?

-No. Si la tuviera, si fuera fallero compartiría un sueño, y si no, lo haría fallero.

-Aficiones...

-Hago pádel, porque es en equipo, y pilates. Y me gusta leer suspense y libros como 'La biblioteca de la medianoche'.

-Alguna anécdota del reinado...

-En la falla había un lago que representaba el oro líquido y mi padre dijo que si ganábamos se tiraría y allá que fue con un amigo cuando se fueron las autoridades.

-¿Ayuda a plantar la falla?

-Sí. Me considero una fallera de plantà. Y este año he tenido la suerte de ir cotilleando en el taller.

-¿A qué artistas suele seguir?

-A Llongo. Y a Paco Torres, que hace trabajos que algún día se tenían que reconocer porque todavía no ha ganado en Especial.

-¿Qué concierto no se pierde?

-Me perdí el de Coldplay. Y mi amiga y yo hemos pillado entradas para ver a Bad Bunny en Madrid y Amsterdam.

-Cuente la anécdota de la habitación 111...

-Para Fallas nos hospedamos en un hotel. Me dieron la habitación 111 y conseguimos el ninot indultat y los dos primeros en falla grande e infantil.

-Falleras mayores referentes...

-Laura Segura, con la que comparto consejos. Y Raquel Alario y María Estela Arlandis porque han sido cercanas.