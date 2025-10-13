Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carmen Prades Gil, tras ser escogida como fallera mayor de Valencia 2026.

Carmen Prades Gil, tras ser escogida como fallera mayor de Valencia 2026. I. Arlandis

Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026

María José Catalá ha realizado la tradicional 'telefonada' para comunicarle que será la máxima representante de las próximas Fallas

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:37

Las Fallas 2026 ya están en marcha y Valencia ya tiene su fallera mayor. María José Catalá ha sido la encargada de comunicar la decisión, en la tradicional 'telefonada', a la que ya es la máxima representante de las próximas fiestas josefinas: Carmen Prades Gil, de la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal.

«Soy una fallera de plantà», reconocía ella en su entrevista para LAS PROVINCIAS. Carmen admira la figura de la fallera mayor de Valencia y asegura que si es la elegida quiere conectar con la gente fallera y valenciana. Siempre ha soñado con recibir la llamada de la alcaldesa y afirma que será una representante muy cercana a la gente.

Tiene 25 años. Estudió el Grado en Transporte y Logística, después el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (UPV) y este año se encuentra en el último curso del Grado en Administración y Finanzas. Trabaja como adjunta de dirección en la empresa familiar dedicada al transporte y la logística. Es fallera desde los 12 años y posee el Bunyol d'Or. Se apuntó a la falla por su tío con el que siempre pasaba las Fallas en Convento incluso antes de estar censada oficialmente en la comisión.

Forma parte de la delegación de infantiles y de protocolo. Este año ha ganado con su comisión el primer premio de la Sección Especial y también el ninot indultat mayor. Sin ninguna duda, su acto favorito es la Plantà. Para ella, es increíble acompañar al artista y a su equipo durante los días que están plantando en la plaza. Lo disfruta desde muy pequeña porque le encanta la falla.

Le encanta leer y escaparse a la playa siempre que puede. Entre semana también hace pilates. Y como curiosidad, últimamente se ha aficionado a jugar al truc. Participa en San Cristóbal, el patrón de los conductores. Al trabajar en la empresa familiar dedicada al transporte es una festividad que le encanta compartir con su familia, ya que además, su empresa, entre muchas otras, es una de las que organiza este evento.

La joven ha sido escogida entre las 13 candidatas a fallera mayor de Valencia, tras un periodo de pruebas en las que el jurado ha podido deliberar sobre quién es el mejor perfil para representar la gran fiesta valenciana. Las trece jóvenes que optaban al cargo han escogido nuevamente la sede de sus casales para esperar la llamada y recibir a la prensa, amigos y autoridades, en caso de ser afortunadas.

Será este martes 14 de octubre, a las 17.45 horas, cuando las escogidas vivan otro de los actos clave de las Fallas: la solemne proclamación de las nuevas falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Una gala que comenzará con la subida por las escaleras, continuará en el interior del hemiciclo del Ayuntamiento y concluirá en el Salón de Cristal con la primera sesión de fotos conjunta como «embajadoras de la ciudad».

