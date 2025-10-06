Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este martes: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos este 7 de octubre
Carpa instalada en Valencia en las Fallas de 2025. Irene Marsilla

Valencia ratifica la salida de las carpas falleras del 4 al 6 de marzo y las retrasarán en 2027

Comerciantes y la federación vecinal proponían posponer los montajes para evitar trastornos en el transporte público|Fuset afirma que se «rompe la convivencia» y desde el gobierno local recuerdan que se ponen el fin de seman prefallas

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:26

Comenta

A falta de que lo ratifiquen los servicios municipales y la Junta de Gobierno, las carpas falleras de 2026 saldrán a la calle el 6 ... de marzo, si producen corte de calle que afecte a las líneas de la EMT. Sólo podrán montarse el día 4 si se ponen en solares y el día 5 si es en calles peatonales o que no corten el servicio de la EMT.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 Una lengua de aire frío trae 5 días de lluvia a Valencia y Aemet activa un triple aviso con tormentas y granizo
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  6. 6 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  7. 7 Muere la influencer Luanna Araújo junto a su marido y un amigo el día de su 29 cumpleaños
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  10. 10 El PP pierde una alcaldía de la provincia que llevaba ostentando 34 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia ratifica la salida de las carpas falleras del 4 al 6 de marzo y las retrasarán en 2027

Valencia ratifica la salida de las carpas falleras del 4 al 6 de marzo y las retrasarán en 2027