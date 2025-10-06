Valencia ratifica la salida de las carpas falleras del 4 al 6 de marzo y las retrasarán en 2027

A falta de que lo ratifiquen los servicios municipales y la Junta de Gobierno, las carpas falleras de 2026 saldrán a la calle el 6 ... de marzo, si producen corte de calle que afecte a las líneas de la EMT. Sólo podrán montarse el día 4 si se ponen en solares y el día 5 si es en calles peatonales o que no corten el servicio de la EMT.

Así se ha dejado claro en la segunda reunión de la mesa de diálogo del Bando de Fallas celebrada este lunes y que reúne a entidades falleras, comerciantes, hosteleros, entidades vecinales y de consumidores.

La cuestión de fondo es que este año el fin de semana prefallas cae muy pronto, en concreto el sábado 6 y domingo 7 de marzo, y pero se ha justificado el tema apuntando que las carpas siempre se suelen instalar antes de ese fin de semana para que las comisiones puedan celebrar actos ya tradicionales como las cenas de falleras mayores o los reconocimientos a los falleros de honor.

En esta reunión se ha detallado, además, que el día 4 sólo se empezarán a instalar ocho carpas; para el día 5 hay previstas 63 y el groso de ellas, en concreto, 199 saldrán a la calle el día 6.

A cambio, también han indicado desde el Consistorio, que este año las buñolerías, como ya pasó el pasado año, no saldrán el día de la Crida, prevista para el 22 de febrero, sino que se retrasan una quincena de días. En concreto no podrán abrir hasta el día 4 y, en el caso de los mercadillos, también se deja para el día 9.

También se ha explicado en la reunión que es una situación puntual. Desde la concejalía de Fallas han recordado que se produce porque el calendario de prefallas cae este año así, pero de igual modo, se ha comentado que para las Fallas de 2027 el fin de semana prefallas caerá en los días 12 y 13 de marzo y, por lo tanto, ya no se repetirá la situación de este año y se pondrán previsiblemente entre el 9, 10 y 11 de marzo.

Opiniones de vecinos y comerciantes

Como ya pasó en el mes de julio, durante la primera reunión del Bando, desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, no estaban de acuerdo con las fechas de las carpas. De hecho, en las alegaciones que presentaron, indicaron que en 2020 «las carpas salieron los días 10, 11 y 12 de marzo y es inadmisible para nosotros el adelanto propuesto sobre todo en aquellas vías donde se ven obligados a modificarse los itinerarios de la EMT». Y añadieron en estas mismas alegaciones que esto produce «reiterados perjuicios sobre la vida cotidiana y la actividad económica de los ciudadanos2 y que les parece incomprensible que »no se adopten medidas correctoras que garanticen el equilibrio entre el uso de la vía pública y los derechos de vecinos y comerciantes«.

Tampoco ven bien desde este colectivo que los mercadillos se instalen el día 9 de marzo «cuando entre los años 2012 y 2016 y en 2018, 2019 y 2022 se instalaban a partir del 12 de marzo».

En el caso de la Federación de Vecinos, su presidenta, María José Broseta, ha explicado tras la reunión de este lunes que «nos parece excesivamente pronto, pero como nos han dado la documentación hoy, lo miraremos para formar una opinión más clara».

Eso sí, Broseta reconoce que en 2027 caerá en fechas mejores, «pero este año no podemos ir adelantándolo».

Cruce de críticas

Al término de esta reunión, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha lanzado un comunicado donde opina que «Catalá destroza la convivencia y la imagen de las fallas avanzando al 4 de marzo las carpas falleras. Es inexplicable que existiendo un acuerdo entre colectivo fallero, comerciantes y vecindario para que con idéntico calendario las carpas cortaran calles solo a partir del 12 de marzo, el gobierno de Catalá haya impuesto la decisión de avanzarlas una semana rompiendo el consenso».

Fuset añade que en 2026 las carpas «estarán en las calles dos semanas y media, más días cerradas que con actividad, aumentando innecesariamente problemas para el transporte público, la movilidad y los riesgos de seguridad. Una decisión que ataca la convivencia y perjudica seriamente la imagen de la fiesta generándole enemigos».

Además, critica que se aumente «también inexplicablemente los días de mercadillos perjudicando el comercio local». Y añade: «Nos consta que comerciantes, empresarios y entidades vecinales han reclamado recuperar los consensos adquiridos, y lamentamos que del mismo modo que han rechazado las mociones de Compromís».

Por su parte, desde el gobierno local, defienden que «no hay adelanto de carpas como dice Compromis. No podrán instalarse hasta el 6 de marzo como siempre se ha hecho, es decir dos fines de semana antes de San José. Solo excepcionalmente lo pueden hacer aquella que vayan en solares el día 4 de marzo o en calles peatonales».

También contestan que las «buñolerías se retrasan, en vez de ser fin de semana de la Crida, se instalarán el 4 marzo y los puestos de mercadillos se retrasan al 9 de marzo».

De igual modo, critican que Fuset hable de 'ruptura'. «Cuando habla de ruptura del consenso con respecto a las Fallas de 2020, hay q recordar que esas Fallas no se celebraron por la pandemia». Por eso concluyen con la idea de que «Compromis vuelve a mentir».