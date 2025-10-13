La llamada que marcará la vida de las nuevas embajadoras falleras

Valencia entera estará pendiente este lunes del acto que marca el inicio del ejercicio fallero de 2026. A las 19 horas el Hemiciclo acogerá el ... protocolario acto de la 'telefonada', momento mágico en el que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, abrirá los sobres que contienen los nombres de las dos jóvenes que tendrán la misión de representar a la ciudad como falleras mayores de Valencia 2026.

A las 19 horas, se celebrará un pleno extraordinario de la Junta Central Fallera en el Salón de Cristal. Posteriormente Catalá se dirigirá con el concejal de Fallas, Santiago Ballester, al Hemiciclo, en una asamblea extraordinaria con los presidentes de falla para leer el acta del jurado.

Las trece niñas y trece jóvenes que optan al cargo han escogido nuevamente la sede de sus casales para esperar la llamada y recibir a la prensa, amigos y autoridades, en caso de ser afortunadas. Ya ha pasado a la historia la recepción en los hogares.

Entre las mayores, doce de los casales están en el casco urbano de Valencia y otro de ellos se encuentra en el corazón de El Palmar. ¿Querrá el destino que todo el mundo se desplace a esta pedanía de la Albufera para entrevistar a la protagonista, la elegida será del casco histórico, del centro o de un barrio?

En infantiles, doce de los casales están en Valencia, entre el centro, el Marítimo y el Ensanche, y uno en la vecina Mislata.

Todas ellas vivirán hoy una mañana de nervios, de peluquería, maquillaje...

Falleras mayores de Valencia que ya han vivido esta experiencia en primera persona, recuerdan cómo fue aquel día que les cambió la vida.

Por ejemplo, Lucía Gil (FMV 2006) afirma que recientemente una compañera de la corte «me envió un vídeo del día de la llamada para recordarlo y me entró un escalofrío de emoción».

Fotos del álbum de Lucía Gil (FMV 2006). LP

Lucía pertenece a esa época en la que las embajadoras de las Fallas recibían la llamada en casa. «En mi caso, todavía era con teléfono fijo y en casa. Estaba viendo por la televisión que estaban llamando y dije ¡si es mi teléfono el que suena!».

La FMV 2006 comenta que muchas veces «te preguntan por tus actos favoritos y olvidamos el día de la llamada, que en realidad es el pistoletazo de salida».

Describe que «en poco tiempo tenía a personal de protocolo de la JCF y prensa felicitándome y, como vivo encima del casal, aquello era un hervidero de gente. Se llenó mi casa de gente del casal, del barrio y del colegio. Había una persona que se dedicaba a fijar los turnos para entrar». De repente estaba todo lleno de flores y hubo trasiego de sofás, sillas.

Opina que la recepción en casa «es más personal, hogareña, pero entiendo que los casales son más amplios para recibir a gente». A la hora de dar un consejo a las candidatas, explica que «lo importante es que estén rodeadas de familiares porque pueden sentir toda la emoción del mundo o tristeza si no salen» y les propone que «se preparen unas palabras por si acaso reciben la llamada».

Ese año Lucía ya ejercía como odontóloga en su clínica «y de enero a marzo no pude trabajar y contraté a una compañera y el resto del año sí lo hice organizándome con tiempo la agenda».

María Pilar Giménez (Piti, FMV 2010) recuerda que la mañana de la llamada «quedamos todas las candidatas a almorzar en vaqueros. Fuimos al taller del artista Paco López Albert, que fue jurado de corte, y nos regaló una figura de una cerdita vestida de fallera, cada una personalizada con el color de nuestro traje, y se convirtió en nuestra mascota».

Piti Giménez (FMV 2010), el día de la llamada. LP

Piti recibió la llamada también en casa, «con un teléfono fijo, pero inalámbrico y tenía el móvil cerca, por si era necesario».

Explica que cuando oyó los tonos del teléfono «me abracé a mi madre y mi padre fue el que puso orden y dijo que cogiera el teléfono. Estaba entre sollozos, porque estaba recibiendo la llamada de mi vida, y la alcaldesa me tranquilizó. Me preguntó si quería decir alguna palabra y dije que estaba dispuesta a entregarme en cuerpo y alma a la misión que me acababan de encomendar».

Como consejo, pide a las candidatas «que se cuiden ese día, que desconecten por la mañana y que estén con la familia».

Piti recuerda que estudiaba ADE en la Politècnica «y una persona maravillosa me dijo 'dos tareas perfectas no se podrán hacer'. Me centré en el reinado y dos años después terminé los estudios e hice el máster».

En estos once últimos años «he estado viviendo fuera de Valencia, por trabajo, en Sevilla, Barcelona y Madrid. Me he casado con un granadino y ya nos hemos venido a vivir a la 'terreta'».

Estefanía López (FMV 2015) comenta que «cada vez que veo el vídeo de la llamada, todavía lloro». Ella también recibió la noticia en el comedor de casa. «Cogí el teléfono y tuve que salir al pasillo para poder escuchar algo. Empezaron a llamar al telefonillo de casa y cuando colgué, ya habían movido los sofás y los muebles para dejar espacio libre».

Estefanía López (FMV 2015), junto a María Donderis (FMIV 2015). Jesús Signes

Recuerda que desde el piso sexto «se oía a la gente del barrio revolucionada. Habíamos tenido a Ariadna Galán como fallera mayor infantil de Valencia 2010, pero nunca una mayor».

Estefanía asegura que ningún año se pierde el acto de la llamada, «es una tradición». Como está en plena luna de miel ahora mismo, «yese día estaré volando desde Honolulu a Toronto, y con el cambio horario, no sé dónde me pillará».

Consuelo Llobell (FMV 2020-21) vivió el reinado por partida doble, con las Fallas suspendidas por el Covid , con la irrupción de la mascarilla, y las Fallas de septiembre de 2021.

Consuelo Llobell (FMV 2020-21), junto a Marina Civera (FMV 2019). Juanjo Monzó

En octubre de 2019 recibió la llamada del alcalde Joan Ribó. La mañana de ese día Consuelo recuerda que «por la mañana fui a la peluquería con tiempo. Estaba estudiando el MIR, pero ese día lógicamente no».

Ella facilitó para la llamada «el móvil de mi madre. Cuando sonó me acuerdo que grité de alegría y poco después empezó a entrar gente en casa».

Opina que si hoy en día se volviera a presentar, «volvería a esperar la llamada en casa. Me parece muy momento recibir a los invitados en tu hogar y luego llegar al casal con el coche oficial».

Nunca olvidará que se llenó el pasillo de flores.

Sobre la proclamación del día siguiente, explica que «fue el primer año que en la proclamación la fallera mayor de Valencia hacia un pequeño discurso. Y añade que «aunque esa noche acaba tarde, cuando regresé a casa, me senté con mis padres para preparar lo que iba a decir».

A la hora de pensar en un consejo para las candidatas, dice que tanto si suena el teléfono como sí no, tienen que disfrutar al máximo el año de representación.

Consuelo repitió el reinado en 2021 y explica que «lya no había llamada ni exaltación, y en el acto que se hizo subimos la escalinata y en el Salón de Cristal me impusieron la banda».

Al terminar el reinado, siguió preparándose el MIR «y ahora me quedan seis meses de residencia en el centro de salud Fuente de San Luis, del hospital Peset». Ahora estos meses ha hecho un alto en el camino porque acaba de ser mamá de una niña que se llama Sofía.