Así son las candidatas a fallera mayor de Valencia 2026 Conoce a las jóvenes que optan a convertirse en la máxima representante de las próximas Fallas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:52 | Actualizado 01:07h.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la llamada de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la joven candidata que el lunes, a partir de las 19 horas, tomará el relevo de Berta Peiró y será proclamada el martes fallera mayor de Valencia 2026. Estas son las entrevistas que dan a conocer a las trece aspirantes, jóvenes preparadas y amantes de las Fallas.

Marta Salvador Salinas Falla Pare Domènech-Pius XIII «Yo he nacido para ser fallera»

Es una entusiasta de las Fallas desde que era pequeña. Su acto favorito es la Crida. Tras estudiar el grado de Diseño Industrial se quiere enfocar a la joyería y al mundo de la fiesta que tanto quiere. Lee la entrevista completa.

Mar Vivanco Marco Falla Plaza Doctor Collado «Representar a Valencia es mi sueño»

Esta joven de la falla Doctor Collado participa en 'Balls al carrer', en la dansà a la Virgen, en los bailes solidarios de su comisión y en playbacks. La vida para ella tiene pasos de baile y pasión fallera. Lee la entrevista completa.

Marta Capella Guanter Falla Carretera D'Escrivà-Coop de Sant Ferran «Cumplo el sueño de una niña»

Marta tiene el corazón dividido. Forma parte de la falla Carretera d'Escrivà-Coop. Sant Ferran por herencia paterna, pero siempre guardará un lugar especial para los amigos de la comisión de su madre. Lee la entrevista completa.

Virginia Pulido Martínez Falla Marqués de Montortal-José Esteve «Soy muy cercana y amo las Fallas»

La agenda de esta fallera está repleta de actos, ya que los martes toca directiva, los miércoles baila jotas y los jueves tiene pádel. Este año iba a concursar en playbacks, pero tendrá que aparcarlo. Lee la entrevista completa.

Zoe Molino Tomás Falla Virgen de la Fuensanta «Me encantaría ser la elegida»

En la falla de Zoe no tenían representación en la corte desde 2002. Ella está orgullosa de haber compartido reinado con sus dos tíos presidentes, su primo Martín y con su fallerita infantil, Adriana. Lee la entrevista completa.

Laura Llobell López Falla Exposició-Misser Mascó «Es un regalo del mundo de las Fallas»

A Laura le encanta mezclar la vida familiar con las Fallas. Ha heredado un traje de su madre y ha hecho que su novio salga en la Ofrenda junto con su tío, a pesar de no ser fallero. Lee la entrevista completa.

Ani Torregrosa Pérez Falla San Vicente-Marvà «Soy risueña y sé transmitir lo que siento»

A Ani se le dan muy bien las leyes, los números, pero su verdadera pasión es la danza neoclásica, los bailes regionales y crear el belén de la falla con el que este año han ganado el primer premio. Lee la entrevista completa.

Paula Castell García Falla Conde Salvatierra-Cirilo Amorós «Ser FMV es llegar a lo más alto»

Ser la máxima representante de Valencia sería fascinante para ella. No fue fallera mayor de su comisión, pero ello no implica que no tenga ilusión por representar a la ciudad con elegancia y autenticidad. Lee la entrevista completa.

Paula Andrea Marí Turrientes Falla Matías Perelló-Luis de Santángel «Sería todo un orgullo y un privilegio»

Su hermana fue fallera infantil de su comisión junto a ella el año pasado. Afirma que la pequeña es su persona favorita del mundo y guardará esas vivencias en su corazón con especial cariño. Lee la entrevista completa.

Daniela Roig Añón Falla Joaquín Costa-Conde Altea «Soy enérgica y tengo don de gentes»

Afirma que lo más importante de una fallera mayor es formar un buen grupo con la corte. Daniela ha sido representante mayor e infantil de su comisión y está lista para cumplir otro sueño más en la vida. Lee la entrevista completa.

Vega Archer Ríos Falla Plaza del Mercado Central «Las Fallas son nuestro estilo de vida»

Hoy es una jornada especial para Vega porque celebra su cumpleaños el día antes de la 'telefonada' y sueña con ser la elegida para mostrar su compromiso con los falleros y con Valencia. Lee la entrevista completa.

Carmen Prades Gil Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal «Soy una fallera de plantà»

Carmen admira la figura de la fallera mayor de Valencia y asegura que si es la elegida quiere conectar con la gente fallera y valenciana. Está feliz del doblete de candidatas de Convento Jerusalén. Lee la entrevista completa.

Anabel Calero Bru Falla Plaça Sequiota-El Palmar «Sería un sueño hecho realidad»

La madurez y la tranquilidad llegan con los años. Anabel es la mayor del grupo y cree que eso distingue su candidatura. Le gusta hacer pilates en el río y pasar tiempo con su familia y amigos. Lee la entrevista completa.

